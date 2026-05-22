María Corina Machado llegó a Panamá y se reunirá con Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder opositora ha convocado a la comunidad venezolana en el país a un encuentro este sábado en Avenida Cuba

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, arribó la noche de este jueves al Aeropuerto Internacional de Tocumen para iniciar una visita oficial y comunitaria de cuatro días en suelo panameño.

A su llegada, Machado manifestó su entusiasmo por reencontrarse con la amplia comunidad de compatriotas radicados en el país.

“Estoy muy feliz de estar aquí en Panamá, donde sé que voy a encontrarme con muchos venezolanos”, declaró la dirigente al descender del avión, acompañada por una delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Llevamos a Panamá en el corazón. Ustedes tienen aquí resguardadas nuestras actas, nuestro tesoro, que es la expresión de la voluntad, de la soberanía. Detrás de esas actas hay vidas enteras, gente que arriesgó, luchó, que lloró por cuidarlas. Y cuando sentíamos que estaban en riesgo en Venezuela, buscamos un país que representara ese segundo hogar, que nos las cuidara, que nos las protegiera y es Panamá”, señaló Machado.

Dijo que vino a dar un testimonio de agradecimiento a todo el pueblo de Panamá, pero afirmó que espera poder llevarse a su gente y a las actas de vuelta a su país.

María Corina Machado arriba a Panamá.

Una agenda de articulación política y migratoria

El viaje de la coalición opositora a Panamá forma parte de una gira internacional orientada a consolidar apoyos internacionales y coordinar esfuerzos de cara a una transición democrática en Venezuela.

Según los reportes del bloque antichavista, las actividades oficiales comenzarán formalmente este sábado 23 de mayo con una asamblea ciudadana masiva. Machado ha convocado a la comunidad venezolana en el país y “a todos los amantes de la democracia”, a un encuentro en Avenida Cuba a las 4:00 p.m. En este espacio analizará la situación actual del país caribeño junto a los miembros de la diáspora venezolana.

El domingo 24 de mayo estará reservado para sesiones internas de trabajo y alineación de estrategias con diversos liderazgos de la oposición que se encuentran en el exterior.

María Corina Machado arriba a Panamá.

Reunión al más alto nivel con el Ejecutivo panameño

El punto culminante de la visita institucional ocurrirá el próximo lunes 25 de mayo. Machado y la comitiva de la PUD mantendrán una reunión de alto nivel en el Palacio de las Garzas con el presidente José Raúl Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha. Se prevé que el encuentro aborde temas clave como la crisis democrática venezolana, el flujo migratorio regional y los mecanismos institucionales para respaldar un proceso electoral transparente.

Esta visita marca un nuevo hito en el recorrido internacional de Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, tras un extenso periodo en la clandestinidad por amenazas de detención.

Pese a las tensiones y tras su reciente participación en la Conferencia Global 2026 en Los Ángeles, la líder opositora insiste en mantener activa la agenda exterior antes de un eventual y anunciado retorno a su país.