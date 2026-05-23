En vivo | María Corina Machado: nuestro objetivo es lograr elecciones libres y transparentes en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este sábado 23 de mayo en Panamá que el objetivo de su movimiento es concretar una transición democrática en Venezuela mediante “una elección presidencial limpia y libre”, en la que todos los venezolanos puedan votar dentro y fuera del país.

Durante un encuentro con miembros de la diáspora venezolana en Panamá, Machado afirmó que la oposición mantiene “una sola meta”, que es “rescatar” a Venezuela y lograr el regreso de millones de ciudadanos que han emigrado.

“Tenemos un mandato, tenemos una ruta, tenemos una estrategia y hoy tenemos no solo una fuerte conducción política, sino además una sociedad cohesionada, decidida y organizada como ninguna otra”, expresó.

La dirigente destacó la unidad alcanzada entre distintos sectores opositores y aseguró que, pese a las diferencias políticas e ideológicas, todos trabajan con “un solo propósito”, que es la libertad de Venezuela.

Machado también sostuvo que el proceso político venezolano atraviesa una “etapa definitiva” y señaló que la oposición busca “desarticular toda una estructura criminal” mediante una transición que permita recuperar las instituciones democráticas.

Asimismo, agradeció al gobierno panameño y a la comunidad venezolana en Panamá por el respaldo brindado a la oposición y a la preservación de las actas electorales del 28 de julio de 2024 que, según dijo, representan “el testimonio” de la voluntad popular venezolana.

Durante su intervención, la opositora insistió en que la lucha de la oposición venezolana se mantiene basada en la organización ciudadana, la fe y la presión democrática, reiterando que el objetivo es alcanzar elecciones “libres y transparentes” en Venezuela.