María Corina Machado: ‘Venezuela ya ha sido invadida’

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó este jueves que su país “ya ha sido invadido” por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el “régimen” de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

“Algunas personas hablan de la invasión en Venezuela, de la amenaza de una invasión en Venezuela, y yo les digo que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos a grupos terroristas como Hizbulá o Hamás, que operan libremente en acuerdo con el régimen. Tenemos a los guerrilleros colombianos", dijo.

Reveló que los carteles de drogas que han tomado el 60% de la población, y no solo involucrándose en el tráfico de drogas, sino también en tráfico de personas, en los grupos de prostitución.

Machado, declaró en Oslo en rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea “libre” y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos “que han tenido que huir del país”.

La premio nobel de la Paz, agradeció este jueves la ayuda de aquellas personas que “arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como “una experiencia bastante extraordinaria”.

“Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto", señaló en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo.