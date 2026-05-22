Panamá, 22 de mayo del 2026

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    María Corina Machado visitará la Asamblea Nacional este lunes 25 de mayo

    Machado ha convocado a la comunidad venezolana en el país a un encuentro en Avenida Cuba este sábado 23 de mayo, a las 4:00 p.m.

    Yasser Yánez García
    María Corina Machado visitará la Asamblea Nacional este lunes 25 de mayo
    Fotocomposición de la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

    La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, hará una visita de cortesía a la Asamblea Nacional el próximo lunes 25 de mayo.

    +info

    ¿Por qué María Corina Machado hará escala en Panamá y cuál será su agenda?María Corina Machado llegó a Panamá y se reunirá con Mulino

    Así se dio a conocer mediante una circular de la sede del Legislativo este viernes 22 de mayo.

    María Corina Machado visitará la Asamblea Nacional este lunes 25 de mayo
    Circular de la sede del Legislativo este viernes 22 de mayo.

    Ese mismo día, Machado y la comitiva de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) mantendrán una reunión en el Palacio de las Garzas con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha. Se prevé que el encuentro aborde temas como la crisis democrática venezolana, el flujo migratorio regional y los mecanismos institucionales para respaldar un proceso electoral transparente.

    Machado ha convocado a la comunidad venezolana en el país a un encuentro en Avenida Cuba este sábado 23 de mayo, a las 4:00 p.m. En este espacio analizará la situación actual del país caribeño junto a los miembros de la diáspora venezolana.

    Cabe aclarar que la Nobel de Paz se encuentra en Panamá desde la noche de este jueves para una visita oficial y comunitaria de cuatro días.

    A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, aseguró que quiere dar un testimonio de agradecimiento a todo el pueblo de Panamá, pero afirmó que espera poder llevarse a su gente y a las actas de vuelta a su país.

    Yasser Yánez García


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