María Corina Machado visitará la Asamblea Nacional este lunes 25 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Machado ha convocado a la comunidad venezolana en el país a un encuentro en Avenida Cuba este sábado 23 de mayo, a las 4:00 p.m.

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, hará una visita de cortesía a la Asamblea Nacional el próximo lunes 25 de mayo.

Así se dio a conocer mediante una circular de la sede del Legislativo este viernes 22 de mayo.

Circular de la sede del Legislativo este viernes 22 de mayo.

Ese mismo día, Machado y la comitiva de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) mantendrán una reunión en el Palacio de las Garzas con el presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha. Se prevé que el encuentro aborde temas como la crisis democrática venezolana, el flujo migratorio regional y los mecanismos institucionales para respaldar un proceso electoral transparente.

Machado ha convocado a la comunidad venezolana en el país a un encuentro en Avenida Cuba este sábado 23 de mayo, a las 4:00 p.m. En este espacio analizará la situación actual del país caribeño junto a los miembros de la diáspora venezolana.

Cabe aclarar que la Nobel de Paz se encuentra en Panamá desde la noche de este jueves para una visita oficial y comunitaria de cuatro días.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, aseguró que quiere dar un testimonio de agradecimiento a todo el pueblo de Panamá, pero afirmó que espera poder llevarse a su gente y a las actas de vuelta a su país.