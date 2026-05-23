María Corina se reencuentra con la comunidad venezolana en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder venezolana señala que está agradecida de Panamá y señala que están abiertos los brazos para que regresen todos los migrantes a su país de origen.

María Corina Machado se reencontró este sábado 23 de mayo con miles de venezolanos residentes en Panamá durante una concentración realizada en la avenida Cuba, en la ciudad de Panamá, donde reiteró su llamado a lograr una transición democrática en Venezuela y agradeció el respaldo brindado por el país a la diáspora venezolana.

“Gracias Panamá”, coreó la dirigente opositora ante los asistentes, mientras destacaba que el país centroamericano ha sido “hogar, refugio y consuelo” para miles de venezolanos que emigraron en medio de la crisis política y económica.

Machado también agradeció al gobierno panameño y al presidente José Raúl Mulino por el apoyo a la causa venezolana y por resguardar las actas electorales del 28 de julio de 2024, donde consta que la oposición ganó las elecciones presidenciales.

La diáspora venezolana se concentra en la avenida Cuba en ciudad de Panamá. Cortesía Óscar Sulbarán

La actividad formó parte de la agenda que desarrolla en Panamá desde su llegada el pasado jueves 21 de mayo, donde sostuvo reuniones con dirigentes políticos, representantes de la diáspora y medios internacionales.

Comunidad venezolana se reune con María Corina Machado. Cortesía Óscar Sulbarán

Durante una rueda de prensa previa a la concentración, anunció que respalda la realización de nuevas elecciones presidenciales “libres y transparentes” en Venezuela y confirmó que participará como candidata.

María Corina Machado señaló que millones de venezolanos llegarán de nuevo a su país desde todas partes del mundo. Cortesía Óscar Sulbarán

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo”, afirmó Machado al referirse al eventual proceso electoral.

La diáspora venezolana gritó “queremos votar”, y María Corina Machado les dijo que vayan preparando sus maletas para regresar al país suramericano.

La dirigente también señaló que la oposición trabaja en coordinación con sectores internacionales y con venezolanos dentro y fuera del país para preparar “el gran retorno” de migrantes venezolanos. “Queremos que nuestra gente regrese con orgullo, con la frente en alto”, expresó.

Machado sostuvo además que la transición política en Venezuela pasa por “elecciones impecables” en las que puedan participar todos los venezolanos, incluidos millones de migrantes que no pudieron votar en procesos anteriores.

María Corina Machado sostuvo que enfrentan el paso más decisivo para lograr la libertad de Venezuela. Cortesía David Chacón

Dijo que no está en duda que Delcy Rodríguez y el régimen madurista y chavista, saldrán del poder.

Sostuvo que está renanciendo una nueva Venezuela que nunca más inclinará la cabeza ante una tiranía. “Una Venezuela que habrá aprendido la lección. Yo estaré unos años y luego vendrán otras generaciones y yo me iré a sembrar papa y ajo en los andes”, dijo durante su discurso.

María Corina Machado recibió a un grupo de niños al llegar a la concentración en la avenida Cuba. Cortesía Óscar Sulbarán

Sostuvo que no se descansará hasta que Cuba y Nicaragua también sean libres.

María Corina Machado también invitó a la comunidad venezolana en Panamá a sumar voces a favor de la democracia.

La líder venezolana aseguró que se acerca el momento de regresar a su país. “Somos millones los venezolanos que vamos a regresar a convertir esa tierra arrasada, en una tierra de gracia”, anunció al señalar que el proceso de restauración de la democracia y la libertad se hará de manera cívica, con respecto y dignidad.

“Vamos a reencontrarnos pronto (...) seguramente yo llegaré primero que muchos de ustedes (...) falta muy poco. ¡Viva Venezuela libre!“, se despidió así de la diáspora venezolana en Panamá.