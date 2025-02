Mariano Mena: Suntracs defiende lo que otros esperan desde su casa

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

¿Dónde estaba metido?

Estaba bajo las piedras desde que me jubilé, hace tres años. Pero sigo activo: presido el Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo y la Universidad de los Trabajadores de América Latina. Y hago capacitaciones a nivel mundial.

¿‘Nadie es profeta en su tierra’?

Sabrás que sí. Afuera me respetan mucho y valoran supremamente mi aporte al movimiento sindical panameño.

¿Y por qué dejó de aportar?

Cumplí mi ciclo y dejé espacio para otros.

Uno no cumple su ciclo porque sí…

La empresa donde trabajaba cerró y me quedé sin base sindical.

¿Y Saúl Méndez dónde trabaja?

No sé, pero media humanidad se lo pregunta.

¿Dónde queda esa universidad?

La sede principal está en Panamá, en Dos Mares.

¿Universidad de garaje?

No, se enfoca en capacitar a dirigentes sindicales.

¿Está reconocida por Meduca?

No, pero sí por el Ministerio de Gobierno.

¿Entonces por qué se llama universidad?

Es un decir, por su estructura.

¿Quién estudia ahí?

No es una universidad tradicional, ofrece capacitaciones a dirigentes sindicales.

¿Qué hace un mecánico tornero presidiendo una universidad?

Mi interés siempre ha sido defender a los trabajadores.

¿Y por qué apareció ahora?

Porque no me puedo quedar callado con todo lo que está pasando.

¿Qué lo motiva a alzar la voz?

La agresión al país por las locuras de Trump, la sumisión del gobierno y las reformas que quieren imponer y que no responden a los intereses nacionales.

¿Maribel Gordón habría manejado mejor esas crisis?

Paso porque paso.

¿Qué ha debido hacer el gobierno?

Responder de inmediato.

¿Para qué está el servicio diplomático?

Es inerte y silenciado. Nos enteramos de los acuerdos entre gobiernos porque lo dicen desde afuera, como pasó con los migrantes. Eso es una falta de respeto total.

¿Cómo pueden encerrarlos sin abogado ni derecho a salir?

Los tienen presos.

Pero están indocumentados. ¿Cómo se hace?

El gobierno debió medir eso antes de traerlos y encerrarlos. Y Mulino, ¿de dónde sacó esa locura de que la frontera de EU termina en Darién? Es un insulto a la identidad nacional.

Seguro Social: ¿Por qué dice que el gobierno quiere imponer reformas lesivas?

Porque buscan condenar a los trabajadores a pensiones de miseria. La mitad de la población vive del día a día y merece una jubilación digna.

¿Pero el nuevo proyecto no aumenta el pago de jubilación?

No es cierto. Es una ilusión. Dicen que se puede jubilar con más, pero a costa de trabajar más años. Es engañoso: el salario promedio en Panamá ronda los 850 dólares o menos, y entre menos ganas, menos recibes al jubilarte.

¿Cómo debería ser entonces?

Defiendo el sistema solidario: el que más gana, debe aportar más.

El proyecto plantea que los empresarios suban su aporte un 3%.

No es cierto que lo pagarán ellos. Lo trasladarán a la producción y, al final, lo pagaremos los consumidores.

¿Cómo se justifica oponerse al aumento de la edad de jubilación si la expectativa de vida es mayor y las mujeres tienen menos hijos?

¿Y qué justifica que me la aumenten?

Precisamente los factores mencionados…

La responsabilidad de los que no cotizan es del Estado, no del Seguro.

Usted está jubilado, ¿cuánto recibe al mes?

Coticé desde los 15 años y ahora me la juego a gatas.

¿Usa el Seguro Social?

Trato. Me dieron cita para un electrocardiograma en junio, para entonces cuadrar la cirugía. En el laboratorio faltaban cuatro reactivos y mi medicina, que debería ser gratuita, me cuesta $10 en el centro de salud. En Colombia la consigo por $4.60. Yo pagué mi seguridad social toda la vida y sigo pagando, porque me siguen descontando de la jubilación.

¿Qué más le incomoda de la ley?

Que el gobierno se lave las manos. El Estado es el principal evasor. ¿Con qué autoridad me exigen pagar cuando los altos funcionarios dividen sus salarios para no cotizar seguridad social?

¿Qué propone para salvar el Seguro sin aumentar la edad de jubilación?

Controlar la evasión y fortalecer los aportes del Estado.

¿De dónde sacarán el dinero sin la mina?

Panamá vivió sin mina antes, ¿no? Además, su “gran aporte” era solo el 2% del cobre vendido, y los otros minerales se los llevaban gratis.

¿Se leyó esa ley?

Yo la protesté todos los días en la calle.

¿Se ha leído en detalle la ley actual?

No.

¿Entonces cómo se opone?

Porque es injusta. Mulino dijo que las reformas son para salvar el sistema financiero y evitar la caída del grado de inversión. Y no deberíamos perderlo, pero ¿por qué la Caja tiene que pagar por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores?

Si todos deben aportar a la solución, ¿qué sacrificio les toca a los trabajadores?

Pedirles más de lo que ya sacrifican es demasiado.

Pero muchos igual siguen trabajando después de jubilarse, ¿como usted?

Sí, porque con lo que me paga la seguridad social no me alcanza. Pero no quiero que mis hijos y nietos trabajen más. ¿Por qué tendrían que hacerlo?

¿Dónde está la privatización de fondos de la que hablan en la ley?

Permite al Seguro usar bancos privados. Eso es privatización.

¿No se logran mejores rendimientos así?

Solo el Banco Nacional y la Caja de Ahorros deben garantizarlo.

¿Por qué se quejan ahora de un proyecto que pudieron aportar y aún no se ha terminado de discutir?

No hubo consenso. El gobierno presentó su propuesta sin un acuerdo real.

¿Según usted, la represión la empezó Suntracs o la Policía?

La Policía, sin medir consecuencias. Ellos estaban volanteando y la Policía llegó a desalojarlos con gases lacrimógenos.

¿Entonces coincide con la forma de protesta de Suntracs?

Las protestas deben garantizarse. Eso empezó pacíficamente, pero la Policía intervino agresivamente.

¿Protesta pacífica con varillas y tornillos?

En una construcción siempre hay materiales así.

¿Se justifica lo que hicieron, incluyendo bloquear un hospital infantil?

El hospital lo bloqueó la Policía, no Suntracs.

¿Por qué taparse la cara si no se hace nada malo?

Yo siempre descubierto. En construcción, muchos se cubren por el sol.

Si fue orgánico, ¿cómo explica que 283 de los 541 detenidos no trabajaban en ese proyecto?

No sé de eso.

Frenadeso decía que usted traicionaba a los obreros para plegarse a los intereses de los poderosos… curioso verlo apoyarlos ahora.

Soy un dirigente duro de roer. No me pliego. Cuando coincidimos, todo bien. O sea, ahora no los incomodo. Pero para ellos, quien no sigue su línea es traidor.

Mulino dice que Suntracs es mafioso. ¿Cómo los calificaría usted?

Una organización sindical. Es un error juzgar a todos por lo que hicieron unos pocos.

Mulino también dijo que CAPAC es cómplice de Suntracs. ¿Es así?

No. Que lo demuestre.

Mensajes de Martinelli echándole leña al fuego: ¿aburrimiento o estrategia?

Él se aprovecha de todo lo que le permita halar agua para su molino.

Para su molino, porque no para su Mulino…

Ahí sería contra Mulino. Aprovechándose porque eso es lo que es él, un aprovechador.

¿Cómo garantizar las protestas sin cerrar vías?

Hablando con la gente. Antes, con Varela, en la comisión de resolución de conflictos de la que yo formaba parte y que luego Nito tachó, se prevenían cierres con informes de inteligencia.

Ahora vuelvo a eso, pero ¿qué opina de Saúl Méndez dejando a su gente presa y yéndose a Francia en primera clase?

Su cargo implica atender asuntos internacionales.

¿Por qué afectar a los panameños si no son responsables del problema?

Bueno, toda protesta afecta a alguien.

¿Cree que la gente los entiende?

Suntracs defiende lo que otros esperan en su casa. Aquí se condena todo lo social.

¿En qué quedó la denuncia de su hijastra por violencia doméstica?

Me absolvieron y ni apelaron. Eso fue un invento de RM para joderme.

En 2012 fue investigado por peculado. Fue sobreseído provisionalmente. ¿Qué pasó después?

La Fiscalía apeló, llamaron a juicio y Agueda Rentería, yes man de Ayú, nos condenó. Apelamos y el Tribunal Superior revocó la sentencia. Y quedamos absueltos.

El gobierno de Varela los apoyó al desistir de la querella…

Nunca lo pedimos.

Pero compró el silencio sindical, porque usted luego fue asesor y parte de la comisión de conflictos del Ministerio de Gobierno…

No podían comprarme, ya no estaba en los sindicatos. El caso se resolvió por la apelación, no por el gobierno.

La investigación reveló el uso indebido de $261 mil. ¿Dónde están?

A mí me implicaron por $700 en cervezas. Se compraron con fondos propios, pero la factura incluía refrescos y cervezas.

¿Qué fue de su denuncia contra Ayú por supuestamente ordenar destruir evidencias del hackeo a Papadimitriu?

La Asamblea la archivó silenciosamente antes de irse Varela.

¿La unidad sindical es posible o solo una utopía?

Una utopía, por los intereses personales y políticos.

¿La gente ve peor a los sindicatos o a los políticos?

A los sindicatos. Los políticos siempre ganan con el “qué hay para mí”.

Perfil

Mariano Mena, tornero y dirigente sindical por 32 años, fue secretario de la Central General de Trabajadores de Panamá por 22 años. Trabajó en Celloprint, fábrica de papel, y preside la Universidad de Trabajadores de América Latina y el Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo.