Martín Torrijos inicia trámite para inscribir UNE en el TE y espera llegar a 45 mil firmas antes de 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una vez el TE revise la documentación, notificará a la dirigencia de la organización política en formación que puede iniciar la recolección de firmas.

Acompañado de un grupo de seguidores, el expresidente Martín Torrijos (2004-2009) presentó la mañana de este miércoles 12 de agosto, ante el Tribunal Electoral (TE), la documentación requerida para constituir legalmente su partido político, denominado Unidos para la Nueva Era (UNE).

Torrijos explicó que entre los documentos entregados están la declaración de principios, el programa, los nombres de la junta directiva provisional y las primeras 1,500 firmas requeridas para formalizar la solicitud de constitución del partido. El mínimo establecido para este paso es de 500 firmas.

Una vez el TE revise la documentación, notificará a la dirigencia de la organización política en formación que puede iniciar la recolección de firmas.

Para constituir un partido político, sus activistas deben recoger firmas equivalentes al 2% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial, de acuerdo con lo establecido en el Código Electoral.

En las elecciones de 2024 se emitieron 2 millones 275 mil 179 votos válidos. Por lo tanto, UNE deberá recoger al menos 45 mil 503 firmas.

Según Torrijos, una vez sean notificados por el TE, comenzarán a recorrer el país en busca de las firmas necesarias. “Aspiramos a concluir ese proceso (de recolección) antes de diciembre de este año”, dijo el expresidente.

La dirigencia de UNE informó al TE que realizó más de 60 consultas comunitarias, en las que participaron presencialmente más de 10 mil personas; además de más de 5 mil participantes en encuentros digitales. También reportó alrededor de 250 diálogos con personalidades, profesionales y organizaciones, así como más de 1,200 aportes ciudadanos sobre ideas y objetivos.

“Nacimos escuchando, a diferencia de otros partidos que presentan documentos que no han validado con el resto de la sociedad. Nosotros sí hemos tomado el tiempo para poder lograr que efectivamente estos documentos reflejen el sentir del pueblo panameño”, dijo Torrijos.

El pasado 17 de mayo, Torrijos, quien abandonó el Partido Revolucionario Democrático (PRD), hizo la presentación formal de UNE. Ese día, entre el público, estuvieron presentes rostros conocidos que en su momento militaron en el PRD, organización en la que Torrijos también militó durante gran parte de su vida y que fue fundada por su padre, el general Omar Torrijos Herrera, en 1979, durante la dictadura militar.