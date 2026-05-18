Martín Torrijos mueve el tablero: crea el partido UNE

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estuvo acompañado de su familia, seguidores y viejos aliados que en su momento formaron parte del PRD.

Martín Torrijos movió sus fichas sobre el tablero político. Este domingo 17 de mayo lanzó su propio partido con miras a las elecciones generales de 2029.

Lo bautizó Unidos para la Nueva Era (UNE) y lo presentó en el Centro de Convenciones Megapolis, donde desde temprano comenzaron a llegar simpatizantes, amigos y antiguos aliados.

El azul y celeste dominaron el recinto. Sobre tarima, jóvenes se encargaron de conducir el programa, mientras otros ofrecían testimonios sobre los problemas en sus comunidades, como una señal de que el movimiento busca proyectar nuevas caras.

Pero el ambiente también dejó claro que, pese al discurso de renovación, la vieja política sigue cerca. En el público figuraban rostros conocidos que en su momento estuvieron dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), organización en la que Torrijos militó gran parte de su vida y que fue fundada por su padre, el general Omar Torrijos Herrera, en 1979, plena dictadura militar.

Entre los asistentes se vio al exdirigente perredista y exlegislador Luis “Lucho” Gómez, quien ingresó al salón principal con bastón en mano y renunció al PRD en 2024.

Luis 'Lucho' Gómez, exdirigente del PRD.

También estuvieron el exministro de Gobierno Héctor Alemán, el exministro de Trabajo Edwin Salamín y el exministro de Educación Salvador Rodríguez, quien enfrentó un proceso legal por presunto peculado vinculado a contratos para la remoción de fibra de vidrio.

En primera fila se ubicó el fundador y expresidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas. En filas posteriores, el exdiputado Elías Castillo, el excontralor Dani Kuzniecky y la exministra de Salud Rosario Turner. Junto a Kuzniecky se sentó el exmagistrado de la Corte Suprema, Adán Arjona.

El exvicepresidente Samuel Lewis Navarro (izq) y el expresidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas. LP/Gabriel Rodríguez

La escena —como hicieron énfasis los usuarios de la redes sociales— resumió el dilema de Torrijos: vender un proyecto “nuevo” mientras se apoya en figuras de la vieja guardia.

La ‘alternativa’

Torrijos, presidente de la República entre 2004 y 2009, apareció a eso de las 11:00 a.m. acompañado por su esposa, la exprimera dama Vivian Fernández de Torrijos, y sus hijos. Desde el inicio, su mensaje fue: UNE pretende ser una plataforma electoral distinta, una alternativa ante el desgaste institucional y el desencanto ciudadano.

“Aquí estamos los que sabemos que aunque la tarea no será fácil, no hay imposible”, dijo, mientras insistía en que la convocatoria no era personal sino nacional. “Quien hoy realmente nos convoca es Panamá. Quien nos reclama y quien nos exige es Panamá”.

La exprimera dama, Vivian de Torrijos, y Martín Torrijos. LP/Gabriel Rodríguez

El exmandatario sostuvo que el país atraviesa un momento crítico, donde “no hacer nada no es una opción”, y justificó la creación del nuevo partido como una respuesta a la corrupción, la desigualdad y la falta de rumbo.

“En 20 años la corrupción se convirtió en la norma”, indicó.

‘He madurado’

Durante su discurso, Torrijos apeló a su historia personal y al legado de su padre. Recordó cuando se lanzó a candidato y ganó la presidencia. “He madurado. He reflexionado sobre lo que pude haber hecho mejor y reconozco que hubo temas que nos faltaron”, expresó.

También recordó su ruptura con el PRD y la campaña de 2024. En aquellas elecciones, ganadas por José Raúl Mulino bajo la bandera de Realizando Metas, Torrijos se postuló como candidato presidencial del Partido Popular —conocido como el “partido picanto” por su reducido número de adherentes— y quedó en tercer lugar.

Ahora busca un vehículo propio. A lo largo del discurso resaltó lo que llamó un “proyecto nacional”: participación ciudadana, moral y rechazo al clientelismo.

“No venimos a parecernos a nadie y que eso quede bien claro. No venimos a convertirnos en más de lo mismo”, dijo ante los aplausos.

El momento de mayor despliegue llegó cuando anunció oficialmente el nombre del partido. Detrás de la tarima, donde se levantaban dos enormes pantallas, su equipo comenzó a abrir cajas y a sacar carteles con el nombre UNE y gorras blancas rotuladas. En cuestión de minutos, los artículos se distribuyeron entre los asistentes, que se los colocaron como parte de una coreografía cuidadosamente organizada para la foto y el mensaje de unidad.

El salón respondió con consignas: “Martín presidente, Martín presidente”. Habían indígenas, campesinos y profesionales.

La mina, a plebiscito

Torrijos también aprovechó el momento para tocar temas vigentes. Sobre la mina, afirmó que una decisión de tal magnitud no puede imponerse y propuso un plebiscito nacional.

Sobre el agua, calificó como “inaceptable” lo que ocurre en el país y señaló que se requiere involucrar al Estado, a la ACP y al sector privado.

Habló también de educación, empleo, salud, seguridad y corrupción, y aseguró que Panamá se ha movido de la “política a la politiquería”, donde las instituciones se reparten como botín. “Cómo se reparten coimas, privilegios, planillas y contratos… leyes en beneficio propio… y cómo las denuncias nunca quedan en nada. Quedan en la impunidad”, denunció.

El cierre fue una declaración de sus intenciones de volver a correr. Dijo que UNE “nace con vocación de poder” y que se prepararán para ganar en 2029.

Al final, volvió al mensaje simbólico y a la memoria histórica: “A los mártires y a Omar Torrijos le decimos que honraremos su legado. El canal es panameño.”.

Pero antes, UNE deberá superar una primera prueba. Torrijos y su equipo deberán recolectar al menos 45 mil 503 firmas para que el Tribunal Electoral reconozca al colectivo como partido legalmente constituido.