Panamá, 30 de mayo del 2026

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    Gestión diplomática

    Más de 40 países se comprometen con la neutralidad del Canal de Panamá

    Katiuska Hernández
    Más de 40 países se comprometen con la neutralidad del Canal de Panamá
    Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

    Panamá elevó a más de 40 el número de países adheridos al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, tras la incorporación reciente de Austria, Bélgica, Portugal y Suiza.

    De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estas adhesiones refuerzan el respaldo internacional al régimen que garantiza que la vía interoceánica permanezca abierta, segura y accesible para los buques de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de conflicto.

    Los países que se suman al protocolo aceptan principios como la libertad de tránsito, la igualdad de condiciones para las embarcaciones y la prohibición de actos hostiles dentro del Canal y sus aguas adyacentes.

    La Cancillería destacó que el acuerdo no otorga derechos de intervención militar a los Estados adherentes, ya que la administración y seguridad del Canal continúan bajo la soberanía panameña.

    Panamá mantiene además gestiones diplomáticas para que otros importantes usuarios de la ruta marítima, entre ellos Brasil, India, Japón y México, se adhieran al tratado.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores ha extendido, además, la invitación a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, entre otros, a Argelia, Australia, Costa de Marfil, Filipinas, Jordania, Georgia, Pakistán y Serbia.

    Más de 40 países se comprometen con la neutralidad del Canal de Panamá
    Listado de países que están adheridos al tratado de neutralidad del Canal.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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