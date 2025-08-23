Más de 7 mil panameños actualizan su residencia electoral para los comicios de 2029

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral informó que en lo que va del 2025, un total de 7,291 ciudadanos han actualizado su residencia electoral con miras a participar en las elecciones generales de mayo de 2029. Las cifras corresponden a la Dirección Nacional de Organización Electoral, a través del Departamento de Registro Electoral.

De acuerdo con los registros de la entidad, la provincia de Panamá es la que concentra el mayor número de cambios con 2,346. Dentro de esta cifra, la regional de Panamá Este encabeza la lista con 1,023 actualizaciones.

Le siguen Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé con 1,010, mientras que en Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé se reportan 622. En Panamá Oeste se registraron 621, en Arraiján 556 y en Panamá Centro 470. Coclé alcanzó 449, Panamá Norte 432, Bocas del Toro–comarca Ngäbe Buglé 424, Los Santos 370, Herrera 368, Colón 301 y en Darién junto con la comarca Emberá 202.

Con respecto al distrito de San Miguelito, se contabilizan 309 cambios de residencia. Por su parte, las comarcas de Guna Yala, Wargandí y Madungandí reflejan 22 actualizaciones, mientras que en la Regional Especial de Panamá Centro la cifra asciende a 112.

El Tribunal recordó que el Departamento de Registro Electoral mantiene su labor permanente, conforme lo establece el artículo 13 del Código Electoral, que obliga a todo ciudadano a empadronarse en el lugar de residencia habitual cuando se realicen censos para la elaboración o actualización del Registro Electoral.

La institución enfatizó que quienes cambien de residencia deben reportarlo para que el día de las elecciones aparezcan en el padrón de la circunscripción donde viven. De lo contrario, si una persona vota en un lugar distinto, puede enfrentar sanciones establecidas en el Código Electoral.