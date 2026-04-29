Max Florez Arias es designado subadministrador encargado de la AMP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Max Florez Arias fue designado como subadministrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tras la renuncia de Alexander De Gracia, confirmada por la entidad a La Prensa el pasado 15 de abril.

Sin embargo, el Decreto Ejecutivo del 28 de abril de 2026, donde se designa a Flórez, aclara que De Gracia presentó su renuncia oficial el 31 de marzo de este año, aunque no se conoce el motivo de su salida de la AMP.

Flórez Arias, por su parte, fungía como director general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP. Además, estuvo en la junta directiva de la Cámara Marítima de Panamá como director para el período 2023-2024.

Cabe resaltar que el decreto explica que Flórez estará en el cargo hasta que se designe al titular.