Mayer Mizrachi acusa al Gobierno de ‘quedarse’ con recursos de descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, denunció que el Gobierno central estaría reteniendo recursos que por ley deben ser transferidos a los municipios, situación que —según afirmó— está afectando directamente la capacidad operativa y financiera de las alcaldías en todo el país.

Sus declaraciones se dieron luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la cual dijo salir frustrado al no recibir una explicación clara sobre el destino de los fondos correspondientes a la descentralización.

“Yo acabo de salir de una reunión con el MEF, donde frustrantemente para mí me dieron una respuesta nula, ante el por qué el Estado se está quedando con los dineros de los municipios del país”, manifestó el alcalde en sus redes sociales.

Mizrachi cuestionó por qué no se están distribuyendo los fondos como establece la normativa vigente y señaló que, en la práctica, el Estado estaría utilizando esos recursos como una fuente de financiamiento sin costo.

“¿Por qué no le distribuyen los fondos de descentralización al país?, ¿por qué se los están quedando y efectivamente financiando al Estado a 0% de interés con dineros de los gobiernos locales? Eso no es correcto. La ley lo dice. Es ilegal no hacerlo”, afirmó.

El pronunciamiento ocurre días después de que el alcalde alertara sobre recortes en la descentralización, asegurando que aunque la recaudación del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) ha aumentado, la distribución hacia los municipios ha disminuido.

De acuerdo con cifras citadas en esa denuncia pública, entre 2021 y 2026 el Estado habría recaudado más de 1,100 millones de dólares por concepto de IBI, pero solo habría transferido alrededor de 618 millones a los gobiernos locales.

Mizrachi sostuvo que esta situación resulta aún más preocupante debido a los ajustes que, según dijo, ha aplicado su administración para reducir gastos y operar con recursos limitados.

“En mi administración cortamos todas las [Toyota Land Cruiser] Prados, porque no había plata. Cortamos todos los celulares, todos los viajes, todos los choferes, todos los privilegios. Todo se ha cortado. Cortamos el presupuesto 33%. Cortamos el personal 50%”, aseguró.

El alcalde expresó que, pese a esos recortes, el municipio ha mantenido su funcionamiento “a punta de pura voluntad y convicción”, pero considera contradictorio que el Gobierno central no cumpla con las transferencias establecidas.

“Es muy frustrante cuando la manera que tú premias esa responsabilidad fiscal administrativa es quitándole las herramientas de trabajo a ese gobierno local”, dijo.

Mizrachi advirtió que si la Alcaldía de Panamá enfrenta dificultades para operar, la situación podría ser más crítica en distritos del interior del país.

“Y lo único que yo puedo pensar es si el municipio de Panamá está así, con las uñas. ¿Cómo estará Pesé? ¿Cómo estará Bugaba? ¿Cómo está el interior? ¡Es frustrante!”, aseguró.