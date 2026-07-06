Mayer Mizrachi, alcalde capitalino, rastrea la ayuda humanitaria enviada a Venezuela para rendir cuentas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, afirmó este domingo a EFE que rastrea con dispositivos electrónicos la ubicación de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio para poder rendir cuentas a los ciudadanos que en un “esfuerzo masivo” la donaron.

La Alcaldía de Panamá colaboró en la recolección, hecha por ciudadanos la semana pasada, de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se envió más de la mitad a Venezuela. Esta ayuda se suma a otras contribuciones del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas que también se han enviado al país suramericano.

Mizrachi explicó que colocó ‘AirTags’, unos pequeños dispositivos de rastreo, “dentro de diferentes insumos, desde una caja de pañales, una caja de botellas de agua hasta una caja de detergentes”, de manera que “se van en diferentes palets (tablones donde se empaca la carga), en diferentes vuelos, y yo puedo, siempre responder a mis ciudadanos en que vuelo fue y si ya llegó”.

Ahora hay “cuatro (airtags) que están en La Guaira y uno que no está en La Guaira, que está Maturín”, la capital del estado Monagas situada a unos 416 kilómetros de Caracas, la capital de Venezuela, dijo Mizrachi.

“Yo no soy conocedor de la geografía venezolana, por lo que no tengo competencia para interpretar lo que estoy viendo (...) desde hace un día y medio, no hemos visto nada de actividad con ese ‘tag’ que quedó en Maturín”, agregó el alcalde de Panamá.

Mizrachi informó que la noche del sábado partió hacia Venezuela otro avión, esta vez “con 16 toneladas” de ayuda humanitaria distribuida en “68 palets”, siendo ese “el décimo vuelo que ha salido de Panamá” hacia el país suramericano.

El alcalde se refirió a las “distintas interpretaciones” que se está dando a la información sobre la ubicación de la ayuda humanitaria rastreada, y expresó que “como una persona que está en el ámbito político”, donde “siempre hay conspiración” prefiere “nunca malinterpretar y buscar primero el razonamiento más lógico, el más benevolente”.

“Por ejemplo, quizás está una persona desplazada, que no tiene hogar, alguien le dio la caja (que tiene el tag) y terminó con un familiar allá en Maturín. Yo quiero pensar bien, siempre voy a optar por eso. Si no pensara bien, no estuviéramos mandando otro avión con 18 toneladas el día martes”.

Al menos 3,342 personas murieron a causa del doble terremoto, de magnitudes 7.2 y 7.5, mientras que 16,740 resultaron heridas y 17,345 perdieron su vivienda, según informó este domingo el Gobierno, que no ha dado cifras sobre desaparecidos.

El desastre golpea especialmente a La Guaira, la costa contigua a Caracas, donde numerosos edificios de apartamentos colapsaron total o parcialmente. Esta zona vivió un deslave en 1999 que dejó miles de muertos, en la conocida “tragedia de Vargas”.