Mayoría de ediles del Consejo Municipal de Panamá rechaza creación de programa de huertos urbanos

El Consejo Municipal de Panamá rechazó un programa municipal de huertos urbanos, que estaría a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental de la alcaldía capitalina, y que sería la responsable de su ejecución y seguimiento, en coordinación con las juntas comunales.

La propuesta presentada por el representante de corregimiento de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, había sido aprobada en comisión de Ambiente del Consejo Municipal y gozaba del visto bueno de oenegés, comunidades y entidades como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

No obstante, en la sesión ordinaria del Consejo Municipal que se llevó a cabo este martes, 29 de septiembre, sólo 7 ediles votaron a favor, 10 en contra y 2 se abstuvieron.

Los que votaron a favor fueron Bermúdez, Jaír Martínez de Santa Ana, Ricardo Dominguez de Bella Vista, Ricardo Precilla de Alcalde Díaz, Iván Vasquez de Ancón, Elías Vigil de San Martín y Keyra Navarro de El Chorrillo.

Para Bermúdez es muy triste que los demás ediles se hayan opuesto a este programa cuando lo que buscaba es brindar seguridad alimentaria en los corregimientos. Además el proyecto estaba alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

“Es lamentable porque no me hacen daño a mi, si no a sus propios electores y comunidades”, puntualizó el representante de corregimiento del Partido Panameñista quien consideró que el rechazo se debió a un tema político ya que la mayoría de los ediles pertenecen al Partido Revolucionario Democrático.

La propuesta plantea el uso y aprovechamientos de los espacios de uso público en el distrito para instalar los huertos, así como las alianzas entre propietarios de terrenos disponibles para desarrollo de los cultivos.

Los tipos de huertos serían urbanos en espacios de uso públicos, categoría en la que estarían los proyectos que se desarrollen en áreas públicas: parques, áreas previstas para futuros proyectos sin construcciones o facilidades recreativas, entre otras.

También están los huertos urbanos en hogares y en propiedad privada, que serían los que pueden desarrollarse en residencias y espacios de uso común bajo el régimen de propiedad horizontal.

Habrá huertos en propiedad privada que se realicen en toda o parte de una finca, cuyo dueño autorice el uso de la parcela por un tiempo determinado.

El día de hoy en sesión del consejo municipal ha sido RECHAZADO el proyecto de Acuerdo que Promueve los Huertos Urbanos con 10 votos en contra, 7 a favor y 2 abstenciones. — Willie Bermudez (@WillieBermudezR) September 29, 2020

DIFERENCIAS CON EL EJECUTIVO

Por otra parte, el Consejo Municipal de Panamá aprobó una resolución en rechazo a decisiones que se están tomando en el Ejecutivo, sin tomarlos en cuenta como autoridades locales.

La molestia surgió en la sesión ordinaria del Consejo Municipal, cuando el representante de San Felipe, Mario Kennedy cuestionó que en el proceso de reactivación económica del Casco Antiguo se ignorara a la junta comunal.

“Pese a que se trata de un proyecto necesario, no se nos informa en qué consiste este proyecto. Nosotros somos la primera autoridad del corregimiento”, dijo.

Luego de los planteamientos de Kennedy, otros representantes de corregimiento como Jair Martínez de Santa Ana, Sebastían Abadía de Parque Lefevre, Carlos Lee de Pueblo Nuevo y Senén Mosquera de Curundú compartieron la postura del edil de San Felipe.

Por ejemplo, Abadía subrayó que a los representantes de corregimiento los tienen “pintados en la pared” en muchos proyectos que se llevan a cabo en entidades como el Ministerio de Obras Públicas.

Mientras que Mosquera, quien también es presidente del Consejo Municipal, manifestó que a ellos se les busca solamente cuando necesitan votos en política y después son ignorados. “Hay ministros y directores de entidades que ni siquiera nos quieren recibir o nos ponen a formar filas para plantear algún problemas que tenemos en la comunidad”, destacó.