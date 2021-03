Mayra Silvera se marcha de Senniaf, a solicitud de la Presidencia

Mayra Silvera dejó al cargo de directora de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), se confirmó este jueves 4 de marzo.

Su salida se da en medio del escándalo sobre las denuncias de abusos físicos, sexuales y psicológicos en algunos albergues del país supervisados por el Estado.

En una carta que circuló hoy y con fecha del 25 de febrero, Silvera plasma que no con la infraestructura, el equipo ni el apoyo para hacer frente a los problemas que han conmocionado al país.

“Los cuales evidentemente tienen un arrastre de muchos años debido a la indiferencia de las distintas administraciones”, se plasma en el documento.

Silvera había sido designado a ese puesto en enero pasado por el presidente Laurentino Cortizo, en reemplazo de Sara Rodríguez.

En el programa ‘Es Cuestión de Ley’ de Radio Panamá, Silvera afirmó que el 25 de febrero ya había presentado una renuncia porque no sentía apoyo y que no iba a cargar con las responsabilidades de las exdirectoras que la antecedieron, pero que no se la recibieron la recibieron.

Mayra Silvera: "El 25 de febrero ya había presentado una renuncia porque no sentía apoyo y no voy a cargar con las responsabilidades de las exdirectoras que me antecedieron, pero no me la recibieron", señala Mayra Silvera. #EsCuestiónDeLey @radiopanama https://t.co/6EYa5pFWZn — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) March 4, 2021

“Me siento humillada y traicionada, porque la información no me llegaba; soy una profesional de carrera y me siento muy mal”, afirmó Silvera en el programa radial.

Además, que ayer, miércoles recibió una llamada de la Presidencia de la República para atender una reunión urgente, “donde me presentan una carta de renuncia ya redactada y procedí a firmar”.

"El día de ayer, recibí una llamada de Presidencia y tuve que atender una reunión urgente, donde me presentan una carta de renuncia ya redactada y procedí a firmar", Mayra Silvera. #EsCuestiónDeLey @radiopanama https://t.co/MXwzaieOB5 — Es Cuestión de Ley (@EsCuestionDeLey) March 4, 2021

Mayra Silvera: "El 25 de febrero ya había presentado una renuncia porque no sentía apoyo y no voy a cargar con las responsabilidades de las exdirectoras que me antecedieron, pero no me la recibieron", señala Mayra Silvera. #EsCuestiónDeLey @radiopanama https://t.co/6EYa5pFWZn — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) March 4, 2021

Se trata de la primera renuncia derivada del escándalo por anomalías en albergues del país, que ha generado protestas en las afueras de la Senniaf, en la avenida Balboa, por parte de ciudadanos que exigen justicia.

Cabe recordar que ayer, miércoles, Silvera no se presentó en la reunión de una subcomisión de la Mujer, Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional que busca elaborar un proyecto de ley integral para resguardar la infancia del país.

De igual forma Radio Panamá publicó una carta en la que se señala como la oficial del Estado, en la que Silvera pone su renuncia por motivos personales.