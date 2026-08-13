‘Me tienen cansado’: ANTAI investiga al alcalde de Bocas del Toro tras altercado con ciudadano en sesión municipal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El incidente surge en medio de reclamos comunitarios por supuestas ventas irregulares de terrenos y el manejo de $4.8 millones de la descentralización paralela.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) abrió una investigación administrativa de oficio contra el alcalde del distrito de Bocas del Toro, Wilbur “Waya” Martínez Dixon.

La acción institucional, oficializada este jueves, se activó tras la masiva difusión en redes sociales de un video donde se observa a la autoridad agredir físicamente a un ciudadano durante una sesión del Concejo Municipal.

El proceso busca esclarecer formalmente las circunstancias de la riña ocurrida dentro de las instalaciones municipales para determinar si existió una violación directa al Código de Ética de los Servidores Públicos y otras normativas de conducta del Estado panameño.

Captura de video donde se ve al alcalde del distrito de Bocas del Toro, Wilbur “Waya” Martínez Dixon en un altercado contra un ciudadano.

Disputas por tierras y fondos públicos detonaron la riña

De acuerdo con información preliminar, la confrontación física inició cuando el ciudadano Nicolás Vásquez Sam solicitó cortesía de sala ante el concejo para cuestionar de forma enérgica al alcalde.

Captura de video donde se ve al alcalde del distrito de Bocas del Toro, Wilbur “Waya” Martínez Dixon en un altercado contra un ciudadano.

Las exigencias vecinales giran en torno a supuestas adjudicaciones o ventas de terrenos públicos que históricamente servían de recreación comunitaria en Isla Colón, incluyendo áreas del parque infantil de Calle Quinta y predios del patronato de la feria contiguos al cementerio municipal.

Además de los conflictos inmobiliarios, la ciudadanía exige rendición de cuentas sobre el manejo de aproximadamente $4.8 millones que supuestamente Martínez habría recibido bajo su gestión previa como representante de corregimiento, fondos presuntamente ligados al esquema estatal conocido como la descentralización paralela.

Alcalde se defiende y denuncia campaña política

Ante el altercado, el alcalde Wilbur Martínez Dixon reaccionó en sus redes sociales asegurando que está “cansado” de ser blanco de “falsas acusaciones infundadas” durante más de 15 años.

La autoridad edilicia catalogó los duros reclamos de los residentes como un ataque puramente político orquestado por adversarios a quienes tiene identificados.

“Eso es lo que pasó. Estos señores me tienen cansado de estar acusándome de cosas que nunca han podido tener pruebas, pero lo tiran en las redes sociales y después repercute”, dijo el alcalde. Aseguró que las acusaciones son “totalmente falsas”. “Tienen años atacándome, porque nunca han podido ganarme las elecciones”, señaló Martínez.

Paralelamente, la Alcaldía de Bocas del Toro distribuyó un comunicado institucional defendiendo la transparencia de su gestión. La entidad aseguró tajantemente que la administración actual no ha aprobado ventas de tierras municipales, atribuyendo cualquier título de propiedad a permisos otorgados por administraciones de gobiernos anteriores.

Institucionalidad bajo la lupa

La resolución emitida por la ANTAI enfatiza que los funcionarios públicos tienen la obligación de guiar su conducta institucional bajo estrictos principios de respeto, tolerancia, integridad y apego a la ley, recordándoles que la violencia física rompe los valores éticos que requiere la representación ciudadana.