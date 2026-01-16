MEF detalla transferencias a municipios por $11.5 millones tras cuestionamientos de Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió los cuestionamientos de la coalición Vamos y detalló las transferencias realizadas a gobiernos locales durante el periodo 2024–2025, un proceso que ha sido duramente criticado por presuntos criterios políticos en la asignación de los recursos.

En una nota de respuesta dirigida a la bancada Vamos, con fecha de 15 de enero de 2026, el ministro Felipe Chapman informó que el MEF efectuó transferencias por un total de 11.59 millones de dólares, las cuales —según indicó— se realizaron “dentro del marco constitucional y legal”.

De acuerdo con el documento, los fondos fueron destinados a diversos gobiernos locales. Según Vamos, en su mayoría administrados por autoridades vinculadas a los partidos Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista.

El desglose presentado por el MEF señala que durante 2024 se transfirieron 6.9 millones de dólares, mientras que en 2025 los desembolsos sumaron 4.69 millones de dólares.

Entre los municipios beneficiados figura Pinogana, cuya alcaldesa es Nadine González, de Cambio Democrático (CD) y actual presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), que recibió $900 mil.

También aparece la Alcaldía de Pedasí, encabezada por Miguel Batista, presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, que recibió transferencias por un millón de dólares.

Asimismo, el documento menciona a la Alcaldía de Aguadulce, gobernada por el Partido Panameñista, la cual recibió 950 mil dólares en transferencias.

Las críticas iniciales de la coalición Vamos apuntaban a posibles favoritismos políticos en la distribución de los recursos, al considerar que gran parte de los municipios beneficiados están bajo administraciones vinculadas a RM, el Partido Panameñista y Cambio Democrático.

El MEF, no obstante, sostiene que las transferencias se ajustaron a la normativa vigente.