    Melitón Arrocha renuncia al Partido Panameñista y cuestiona su rol como oposición

    José González Pinilla
    Melitón Arrocha. LP/Archivo

    El excandidato presidencial y exdiputado Melitón Arrocha anunció su salida de las filas del opositor Partido Panameñista.

    Melitón Arrocha, de la política partidaria a la libre postulación

    A través de una nota dirigida a Jorge Herrera, presidente del partido, con fecha del 5 de enero de 2026, Melitón informó sobre su “renuncia irrevocable” como miembro de esa organización política.

    A su juicio, el partido “se encuentra muy alejado de cumplir” su papel como oposición.

    “El mandato popular conferido al Partido Panameñista en las pasadas elecciones fue, de manera inequívoca, ejercer un rol de oposición; una oposición responsable, firme y constructiva”, afirma el político.

    Sin embargo, agregó, ve con “preocupación” que en la actualidad el partido ha terminado, en la práctica, como “un brazo encubierto ejecutor del Gobierno, diluyendo la independencia que debería distinguirnos y debilitando la confianza pública en la función opositora”.

    Además, dijo que el país atraviesa un momento que exige una renovada institucionalidad democrática, capaz de propiciar una verdadera representación ciudadana, una separación real de poderes y una rendición de cuentas efectiva.

    Melitón es abogado y fue ministro de Estado y diputado (2014-2019). Participó como candidato presidencial por la libre postulación, bajo la bandera del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS).

    Comunicado de Melitón Arrocha.
    Comunicado de Melitón Arrocha.

