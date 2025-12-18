Méndez se distancia de las transferencias: ‘Cada ministerio aporta y trabaja con diferentes municipios’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La directora de la Autoridad Nacional para la Descentralización (AND), Roxana Méndez, aseguró que su despacho no tiene injerencia sobre las transferencias o alianzas que otros ministerios y entidades del Estado mantienen con municipios y juntas comunales, salvo cuando se trata de proyectos articulados con la institución que dirige.

“Cada ministerio aporta y trabaja con diferentes municipios. Yo no conozco las transferencias que puedan hacer o las alianzas que cada uno tenga, salvo que sea un proyecto articulado con la Autoridad Nacional para la Descentralización”, señaló.

El pasado 4 de diciembre, y tras una serie de cuestionamientos, tanto el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, como el contralor general de la República, Anel Flores, salieron a explicar la asignación de fondos adicionales a varios municipios del país, argumentando que la ley les permite hacerlo. A pesar de ello, los señalamientos persisten debido a las interrogantes que quedaron sin responder.

Ese día, Chapman reconoció que el Gobierno ha destinado al menos 11.5 millones de dólares en transferencias a municipios del país. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuáles han sido los beneficiados ni los montos específicos asignados a cada uno. Tampoco explicó los criterios utilizados para determinar por qué algunos gobiernos locales reciben fondos adicionales y otros no. Hasta el momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha publicado una lista con el detalle de los desembolsos.

Por ejemplo, en Panamá Oeste, dos municipios gobernados por alcaldes vinculados a partidos oficialistas han recibido transferencias adicionales de fondos públicos. En el distrito de Chame, el alcalde Francisco León Fu, postulado por los partidos Realizando Metas y Alianza, figura entre los beneficiados, mientras que en el vecino distrito de San Carlos, administrado por el también oficialista alcalde Antonio Bernal, el municipio recibió miles de dólares adicionales.

Esta situación ha sido cuestionada por diputados de la bancada de Vamos, quienes sostienen que en la distribución de los recursos no existe un criterio técnico, sino político.

Fondos de la AND

La Autoridad Nacional para la Descentralización maneja tres tipos de programas a través de los cuales asigna recursos a los municipios y juntas comunales: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y un tercer componente de menor cuantía destinado a subsidios. Sin embargo, los municipios y juntas comunales también reciben recursos adicionales por parte de otras entidades del Estado, como ha ocurrido con el MEF.

Este año, la Autoridad Nacional para la Descentralización reportó que, del total de 187 millones de dólares en transferencias realizadas a los gobiernos locales, la mayor parte de los recursos se ha canalizado a través de mecanismos regulares y condicionados.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas por la entidad, 86 millones de dólares (46 %) corresponden al Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), mientras que 83 millones de dólares (44 %) provienen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En tanto, 18.5 millones de dólares, equivalentes al 10 %, fueron asignados en concepto de subsidios. Estos proyectos están sometidos a los procesos de fiscalización y control de la entidad.

Descentralización paralela

En entrevista con La Prensa, la funcionaria también se refirió a la denominada “descentralización paralela” y enfatizó que se trata de una práctica ya eliminada. “Eso es historia. Ya no existe ese programa y no existe una partida que nosotros podamos utilizar para transferir fondos que no tengan un proyecto específico para ejecutar”, afirmó, al subrayar que ese mecanismo quedó completamente erradicado.

La Autoridad Nacional de Descentralización repartió en tres años al menos $202 millones a 475 juntas comunales fuera del procedimiento legal.

En cuanto a las investigaciones derivadas de las irregularidades detectadas en años anteriores, la directora de la AND señaló que el Ministerio Público ha venido desarrollando las pesquisas correspondientes, mientras que la Contraloría General de la República ha brindado respaldo mediante auditorías formales que acompañan cada uno de los procesos abiertos.

Méndez precisó que su institución ha presentado alrededor de 300 denuncias ante las instancias judiciales, relacionadas con un monto aproximado de 200 millones de dólares. Subrayó que todos los casos cuentan con auditorías de la Contraloría, lo que —a su juicio— garantiza el debido proceso y la solidez técnica de los expedientes remitidos.

Defensa y reto

Méndez defendió el modelo de descentralización, al considerar que el concepto ha sido satanizado en el debate público. Aseguró que, en su esencia, la descentralización busca acercar la administración pública a las comunidades y generar mayor equidad territorial, un objetivo que, según dijo, se está comenzando a cumplir.

La Autoridad Nacional de Descentralización tiene en marcha unos 4,300 proyectos. Archivo

Como muestra de ese avance, destacó que actualmente existen unos 4,300 proyectos aprobados en todo el país, enfocados en necesidades básicas como el acceso al agua potable, la energía eléctrica, la habilitación vial y la construcción de puentes, vados y caminos de penetración. De acuerdo con la directora, estas obras han permitido mejorar la calidad de vida de comunidades que ahora pueden movilizarse y sacar sus productos.

Finalmente, Méndez afirmó que los recursos están siendo utilizados de manera adecuada y con altos niveles de transparencia. Además, anunció que la AND publica en su página web los montos transferidos, los proyectos aprobados y, próximamente, el avance de su ejecución.

Añadió que el reto inmediato es articular mejor con el gobierno central para impulsar proyectos de mayor impacto y distribuir los fondos con criterios técnicos, basados en variables como la población, la vulnerabilidad y el acceso a servicios.