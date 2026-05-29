Panamá, 29 de mayo del 2026

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    INFORME

    Menos panameños están inscritos en partidos políticos

    En julio de 2024 los adherentes representaban el 53% del padrón electoral. Ahora es el 48.85%.

    José González Pinilla
    Menos panameños están inscritos en partidos políticos
    De los 3,171,999 de panameños que están en el registro electoral, el 51.15% no está en un partido político. Archivo

    El número de panameños inscritos en un partido político va en descenso. Cifras del Tribunal Electoral (TE) revelan que, en un periodo de casi dos años —luego de las elecciones generales de 2024—, un total de 78,113 personas desertaron de una organización política.

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    En julio de 2024, un total de 1,627,554 personas militaban en partidos políticos, lo que representaba el 53% del padrón electoral.

    Pero esa cifra cambió. Hasta el 28 de mayo de 2026, el TE reportó que estaban inscritos 1,549,441 panameños, equivalentes al 48.85% del padrón. Es decir, una caída de 4.15 puntos porcentuales. El restante 51.15% es independiente.

    Menos panameños están inscritos en partidos políticos
    Menos adherentes en partidos políticos.

    ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron?

    Tres grandes e históricos partidos políticos tuvieron las mayores cifras de fuga de adherentes. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) registró una deserción de 87,013 inscritos. Pasó de tener 641,292 a 554,279 miembros.

    Le sigue el partido Cambio Democrático, que tuvo un descenso de 12,811 adherentes. Pasó de contar con 272,812 a 260,001 miembros.

    Mientras que el Molirena pasó de tener, en mayo de 2024, un total de 85,754 inscritos a contar con 78,791. Es decir, 6,963 personas renunciaron al colectivo político.

    Menos panameños están inscritos en partidos políticos
    Partidos que perdieron.

    Del otro lado están los partidos que han logrado capitalizar. El oficialista Realizando Metas, que llevó a José Raúl Mulino a la Presidencia de la República, engrosó sus filas con 15,276 nuevos inscritos. Pasó de contar con 263,682 a 278,958 adherentes en dos años.

    El Partido Panameñista, pese a estar en oposición, también registró un aumento. Ganó 3,711 nuevos integrantes. Es decir, pasó de 231,429 a 235,140 miembros. En noviembre de 2025, este partido realizó elecciones internas para elegir su junta directiva provisional.

    Otro que aumentó su número de miembros fue el Movimiento Otro Camino (Moca). Ahora tiene 42,767 adherentes. Según cifras oficiales, pasó de 36,145 a 42,767, lo que representa un aumento de 6,622 miembros.

    Menos panameños están inscritos en partidos políticos
    Partidos que ganar más adherentes.

    Los partidos Alianza y Popular también registraron una leve subida. Alianza sumó 185 personas nuevas y el Popular, 755.

    De acuerdo con el TE, Alianza tenía un total de 25,842 inscritos y pasó a 26,027; mientras que el Partido Popular pasó de 20,249 a 21,004 adherentes.

    José González Pinilla

    Editor

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