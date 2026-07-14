Mercado de Chilibre: las críticas del contralor contrastan con pagos autorizados en su gestión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los dos últimos pagos por la ejecución del proyecto en Chilibre, licitado en 2022, fueron autorizados durante la gestión del actual contralor.

El pasado 12 de junio, el contralor general de la República, Anel Flores, cuestionó el Mercado Periférico de Chilibre, una obra adjudicada durante la administración del exalcalde capitalino José Luis Fábrega (2019-2024).

Tras una inspección en el sitio, Flores anunció una auditoría forense. “Los números no cuadran: más de $11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, afirmó el contralor, al expresar dudas sobre el valor de la obra.

El pronunciamiento del contralor generó una reacción de Fábrega. El 17 de junio, el exalcalde salió en defensa de la obra mediante un comunicado en el que sostuvo que el proyecto fue una respuesta planificada ante las necesidades de los residentes de Panamá Norte, una zona que agrupa los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz.

Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre

Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo.

Por eso ordenamos una auditoría forense inmediata. Cada dólar de los panameños se fiscalizará — Anel Bolo Flores (@AnelBoloFlores) June 12, 2026

Los pagos

Pero, más allá del cruce de señalamientos entre ambos actores públicos, hay un elemento que añade otra capa a la controversia: los dos últimos pagos a la empresa encargada de ejecutar el proyecto en Chilibre fueron autorizados durante la gestión del actual contralor. Flores asumió el cargo el 2 de enero de 2025; por ello, aunque algunos desembolsos se realizaron durante la administración del excontralor Gerardo Solís, los más recientes se tramitaron bajo la gestión de Flores.

Los registros de la Contraloría a los que tuvo acceso este medio evidencian que, durante la actual gestión, el proyecto recibió desembolsos. El 1 de septiembre de 2025, la entidad refrendó un pago por $739 mil 813 al Consorcio Bioecológica Servicios y Alquileres, encargado de ejecutar la obra, como parte de una gestión de cobro que ingresó el 4 de julio de ese mismo año.

Dos días después, el 3 de septiembre del mismo año, se refrendó otro desembolso por $892 mil 758 a favor del mismo consorcio.

Durante la gestión de Solís (2019-2024), se aprobaron o refrendaron pagos por poco más de $6 millones. La construcción del Mercado Periférico de Chilibre inició formalmente el 28 de septiembre de 2022, cuando la administración del entonces alcalde entregó la orden de proceder para la ejecución del proyecto, con una inversión cercana a los $11.9 millones y un plazo de entrega inicialmente estimado en 13 meses.

El mercado se construye sobre un globo de terreno de dos hectáreas ubicado en el sector de Pedernal en Chilibre.

El cronograma

El cronograma original planteaba que la infraestructura estaría lista en 2023; sin embargo, debido a atrasos en la ejecución, la fecha de culminación fue ajustada y se proyectó su entrega para finales de 2024. A pesar de estas modificaciones en los plazos, el proyecto continúa en fase de ejecución.

El diseño del mercado contempla alrededor de 50 módulos destinados a la venta de productos como frutas, vegetales, carnes, mariscos, panadería, dulcería y otros alimentos de consumo diario. También incluye espacios para abarroterías, locales de servicios, áreas verdes, estacionamientos y zonas gastronómicas orientadas a la promoción de la comida típica panameña, como parte de un complejo comercial y comunitario más amplio.

Durante la administración de Fábrega, el Municipio de Panamá llevó a cabo la licitación de al menos cinco mercados públicos y periféricos. Los proyectos incluyeron los mercados de Chilibre, San Felipe (fase de ampliación del Mercado San Felipe Neri), Pueblo Nuevo, Pacora y Alcalde Díaz.

El proyecto del mercado periférico de Chilibre tiene un costo de S12 millones. Elysée Fernández

En respuesta a los cuestionamientos del contralor, el exalcalde aseguró que toda la documentación que respalda el Mercado Periférico de Chilibre —incluidos actos administrativos, informes técnicos, fianzas y pagos autorizados— se encuentra en los expedientes oficiales para su revisión.

Sin embargo, expresó su preocupación por la difusión de conclusiones o “insinuaciones públicas” sobre posibles irregularidades antes de que finalice una investigación debidamente sustentada.