Metetí y Santa Fe: la desidia que multiplicó el costo de dos hospitales en Darién

Dos hospitales en la provincia de Darién —el de Metetí y el de Santa Fe— se han convertido en símbolos de cómo la desidia administrativa puede traducirse en millonarias pérdidas para el país. Lo que debió ser una inversión en salud para las comunidades más apartadas terminó en obras abandonadas, equipos perdidos y contratos inflados.

El primer caso es el hospital de Metetí, adjudicado en 2010 al consorcio IBT Health por 36,5 millones de dólares. No obstante, la obra se mantuvo paralizada entre 2014 y 2019. En 2021, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) emitió una resolución que autorizó la firma de un acuerdo transaccional entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el consorcio IBT Health.

El objetivo fue dar por terminada la relación contractual con dicho consorcio y, al mismo tiempo, que IBT Health cediera los contratos de los hospitales bajo su responsabilidad, entre ellos el de Metetí, que pasó a la empresa Lexco.

En julio de 2024, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció la reactivación de todos los proyectos de infraestructura detenidos y entregó la orden de proceder para continuar con este centro hospitalario.

Hoy, la obra, que asciende a 140 millones de dólares, además de los 36,5 millones iniciales, tiene un avance del 45 % y, cuando esté operativo, beneficiará a 76,177 personas que residen en Darién. Desde un inicio, el contrato implicó estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento, pero no mantenimiento.

En palabras de Boyd Galindo, aunque el contrato establece 2028 como fecha límite de entrega, la proyección es inaugurarla a mediados de 2027. Según el titular de Salud, al momento de retomar la construcción, el hospital estaba en condiciones deplorables.

“Los cuartos estaban llenos de maleza, árboles, murciélagos… Todo muy deteriorado”, relató. La administración actual asegura que el rescate ha sido rápido y significativo, lo que ha permitido recuperar la obra y garantizar su continuidad.

El presidente José Raúl Mulino visitó Darién para constatar el avance del hospital que estuvo 10 años abandonado. Hoy la obra registra 45% de progreso, genera más de 350 empleos y promete beneficiar a 75 mil panameños.



El deterioro no solo significó retrasos, sino también pérdidas millonarias. Equipos médicos ya instalados, como rayos X y microscopios, desaparecieron en medio de la desidia. Esto obligó al Estado a reinvertir en insumos que habían sido costeados anteriormente, duplicando los gastos en algunos proyectos hospitalarios.

A raíz de todo eso, el proyecto hoy supera los 170 millones de dólares. El ministro explicó que el incremento obedece al deterioro acumulado y al alza en los costos de materiales de construcción durante los últimos 15 años. Además, afirmó que se llevan a cabo auditorías para deslindar responsabilidades. “Alguien tiene que responder por las pérdidas millonarias”, advirtió.

Caso Santa Fe

Otro ejemplo citado por el ministro es el hospital de Santa Fe, también en Darién, que estuvo a punto de inaugurarse hace una década, pero fue abandonado. La infraestructura sufrió tal deterioro que el costo original de 8,5 millones de dólares se disparó a casi 17 millones. “Se perdieron equipos que ya estaban listos para usarse, y eso hoy obliga a iniciar de nuevo”, reconoció.

Este proyecto fue adjudicado entre 2009 y 2014, pero fue suspendido entre 2014 y 2019. Luego, en 2021, el Estado perdió un arbitraje interpuesto por la empresa responsable de la obra, Termotécnica Megaproyectos. La situación del Minsa Capsi de Santa Fe salió a luz pública debido a que recientemente la Asamblea Nacional aprobó al Minsa un traslado de partida de 1,9 millones de dólares para pagar un laudo arbitral con la empresa contratista.

Sobre este tema, el Minsa ordenó una auditoría para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, mientras la instalación sigue cerrada. Al ser consultado sobre quién era el responsable de brindar mantenimiento a esta obra, el ministro reconoció que sí existe una responsabilidad estatal, ya que, por razones que actualmente se investigan, las obras se detuvieron y no se utilizaron, a pesar de estar casi terminadas.

La población de Santa Fe, en la provincia de Darién, es de unos 19,729 habitantes.