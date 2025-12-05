Panamá, 05 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fondos públicos

    MiCultura transfirió $675 mil a Aguadulce y La Pintada para un topón navideño y fiestas de fin de año

    Eliana Morales Gil
    MiCultura transfirió $675 mil a Aguadulce y La Pintada para un topón navideño y fiestas de fin de año
    Maruja Herrera, ministra de Cultura. LP/Elysée Fernández

    Entre octubre y diciembre de 2024, el Ministerio de Cultura (MiCultura), cartera a cargo de Maruja Herrera, transfirió partidas que suman $675 mil a los municipios de Aguadulce y La Pintada, en la provincia de Coclé.

    Vásquez señala ‘favoritismo político’ en fondos del MEF; Chapman evita revelar detallesChapman admite transferencias por $11.5 millones, no revela los municipios y presume una reducción del 96%

    Aguadulce, municipio controlado por el actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, del Partido Panameñista, recibió $150 mil en octubre de 2024 para la Fundación Distrito de Aguadulce, según consta en un acuerdo municipal.

    En diciembre de 2024, también obtuvo otros $325 mil del Ministerio de Cultura para la logística y producción de las efemérides del 28 de noviembre, así como para actividades relacionadas con la Navidad y fin de año, de acuerdo con otro acuerdo.

    MiCultura transfirió $675 mil a Aguadulce y La Pintada para un topón navideño y fiestas de fin de año
    Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista. LP/Jancarlo Mendoza

    La Pintada, cuyo gobierno municipal está en manos de Ina Rodríguez, sobrina de la expresidenta de la Asamblea Dana Castañeda, también recibió fondos de MiCultura: $200 mil.

    MiCultura transfirió $675 mil a Aguadulce y La Pintada para un topón navideño y fiestas de fin de año
    Dana Castañeda, diputada expresidenta de la Asamblea Nacional. Cortesía/AN

    ¿El propósito? Cubrir los gastos del topón del 25 de diciembre y del desfile de Navidad de 2024. La partida incluía la decoración de parques y plazas, la confección del nacimiento, además de logística, transporte y alimentación.

    El exdiputado Juan Diego Vásquez cuestionó estas asignaciones, por considerarlas discrecionales y políticas.

    “Yo no podría decir hoy, en primera semana de diciembre, que yo aspiro a que en nuestras comunidades, en la que sea, donde gobierna cualquier partido, haya una Navidad triste, pero tampoco puedo ver bien que el gobierno decida dónde la Navidad va a ser mejor que en otros lados. ¿Usted cree que en San Miguelito, que es un municipio no subsidiado, nosotros no tenemos problemas y que requerimos de recursos para poder llevar una Navidad aún más bonita de la que Irma está logrando a esas comunidades? (...) La certeza de esto es que la asignación ha sido política. El ministro (Felipe Chapman) no lo pudo, no lo quiso decir, yo lo puedo decir. La asignación es política, porque si no es técnica, ministro, es política. Usted puede decirlo como quiera, usted puede tratar de maquillarlo de alguna forma. Si no es técnica y no es científica, es política”, planteó en entrevista con La Prensa.

    Otro que criticó el tema fue el diputado de Vamos, Luis Duke. “Ministra @MarujaHerrera8 ¿Nos puede explicar y aclarar a todos los panameños qué facultad legal le autoriza a enviar fondos a municipios para cubrir gastos de topones, fiestas de Navidad, decoración de plazas y parques, logística y seguridad?¿Por qué a unos municipios sí y a otros no?¿Existen otros municipios a los que se les haya enviado fondos para cubrir este tipo de gastos? ¿Cuáles son? Estamos hablando de 200 mil dólares para el Municipio de La Pintada y 325 mil dólares para el Municipio de Aguadulce", escribió en X.

    Hasta el momento de redactar esta noticia, MiCultura no se había pronunciado.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


