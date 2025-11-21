Migración y seguridad dominan la agenda entre Mulino y Chaves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un encuentro oficial celebrado en San José, este viernes 21 de noviembre, los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá, y Rodrigo Chaves, de Costa Rica, coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral para atender los desafíos migratorios y combatir con mayor eficacia el crimen organizado que operan en la región.

La reunión, realizada en el Teatro Nacional costarricense, permitió a ambos mandatarios abordar temas como la seguridad regional, la atención humanitaria de los flujos migratorios y el intercambio de información para hacer frente a delitos transnacionales, entre ellos la trata de personas, informó el Ministerio de la Presidencia en un comunicado,

Mulino destacó que Panamá y Costa Rica comparten una frontera “cada vez más grande, más comercialmente integrada entre nuestros dos países, donde se combate el crimen organizado, el contrabando, el lavado, el narcotráfico, de común acuerdo entre los dos países”.

Los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá; y Rodrigo Chaves, de Costa Rica.

Indicó que eso es muy favorable y muy positivo, porque “nada socava más la democracia ni la libertad que ese factor de crimen organizado que ataca sin piedad a nuestras democracias, procurando un éxito. Y es un mundo de problemas evitar ese éxito con toda la fortaleza que lo hacemos”.

Ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de coordinar acciones en los puntos fronterizos, especialmente en zonas donde aumentan los riesgos para migrantes y comunidades locales. Entre los acuerdos figuran medidas para reforzar la vigilancia, mejorar los procesos de identificación y continuar el intercambio de alertas sobre grupos delictivos que operan en las rutas migratorias.

Mulino y Chaves también subrayaron que la presión migratoria que enfrentan ambos países exige respuestas humanitarias, ordenadas y sostenibles, pero también acciones firmes contra las redes que lucran con el tráfico de personas.

Presidencia también informó que el encuentro sirvió para revisar temas comerciales, agrícolas, logísticos y de integración económica.

Durante su visita, Mulino fue distinguido con la Orden Juan Mora Fernández en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, el máximo reconocimiento otorgado por Costa Rica a jefes de Estado extranjeros. Tras los actos protocolarios, las delegaciones sostuvieron un almuerzo de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La delegación que acompaña a Mulino la integran Maricel Cohen, primera dama, los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona; la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler, y Grettel Escobar de Escalona, esposa del embajador de Panamá en Costa Rica.