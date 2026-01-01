Mingob presenta denuncia contra la alcaldesa de Arraiján por ‘acciones sin fundamento’ en tansición de jueces de paz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Es la tercera denuncia que se acumula contra la alcaldesa de Arraiján en la última semana. Ya había recibido dos por ordenar la demolición del monumento chino en el puente de las Américas.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) anunció este 31 de diciembre de 2025 la presentación de una denuncia contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Panamá Oeste, Stefany Peñalba.

Así lo comunicó el ministerio un día antes de que entrara en efecto la transición de las casas comunitarias de paz, que pasaron de los municipios al Mingob desde este 1 de enero de 2026.

“(...) Ante accciones adelantadas por el Municipio de Arraiján que carecen de fundamento jurídico, se ha procedido a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la alcaldesa de Arraiján y de cualquier otra persona que pudiera resultar vinculada al entorpecimiento del adecuado desarrollo de la justicia comunitaria”, señala el Mingob en un comunicado.

La denuncia ocurre en el momento de la transición, en un contexto marcado porque Peñalba había solicitado el cierre de las Casas de Paz en Arraiján este 1 de enero mientras el Mingob iniciara a coordinar su operación a nivel administrativo.

También hubo discrepancias por la ubicación de las Casas de Paz. Mingob anunció que en Arraiján operarán en las sedes de las Juntas Comunales del distrito, mientras se defina otra ubicación. En este distrito, las Casas de Paz solían ubicarse en locales de alquiler pagados por el Municipio.

En el mismo comunicado de la denuncia el ministerio señaló que la ministra Dinoska Montalvo se quedó en Arraiján este 1 de enero “coordinando de manera directa la transición”.

Otras denuncias

Desde el pasado 29 de diciembre de 2025 a este 1 de enero de 2026 otros dos ciudadanos también presentaron denuncias contra la alcaldesa de Arraiján.

Las dos denuncias tienen que ver con la orden de la Alcaldía de Arraiján de demoler un monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas la noche del pasado sábado 27 de diciembre de 2025.

Una de las querellas trata presuntos delitos contra la preservación del patrimonio histórico y presunto abuso de autoridad.