Ministerio de la Mujer abre paso al Inamu: la planilla se recorta

Dos años y siete meses de existencia cumplió el Ministerio de la Mujer en octubre de 2025. Está por desaparecer, ya que el pasado lunes 27 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que lo transformaría nuevamente en un instituto.

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) funcionó como parte del Mides hasta el 8 de marzo de 2023, cuando el entonces presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que creó el Ministerio de la Mujer.

Actualmente, la planilla del Ministerio registra 267 funcionarios, según datos de la Contraloría General de la República, una ligera reducción frente a los 285 que había en julio de este año.

La intención del actual gobierno, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, es que el Inamu recupere su figura jurídica, argumentando “mayor eficiencia”.

“Con esta propuesta se busca una estructura más eficiente, técnica y articulada, que permita consolidar la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las mujeres”,señaló Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, al presentar el proyecto en el Legislativo.

Preparación del cierre

En el presupuesto para la vigencia fiscal 2026, el Ministerio de la Mujer enfrenta limitaciones. La recién aprobada Ley 494 del 29 de octubre de 2025, que establece el presupuesto general del Estado, asignó a la entidad $7.9 millones para funcionamiento y $0 para inversión.

El Gobierno ha sostenido que existía “burocracia” en el Ministerio, y ha argumentado que el nuevo Inamu ofrecería “mayor eficiencia y una orientación a resultados que produzcan crecimiento económico”, según reiteró Carles ante la Asamblea.

No obstante, el proyecto de ley que restablece el Inamu aún no ha sido publicado en el portal de seguimiento legislativo de la Asamblea Nacional, que culminó sus sesiones ordinarias el 30 de octubre.

Para discutir su creación, el Ejecutivo tendría que convocar sesiones extraordinarias o, en su defecto, esperar a que la Asamblea retome sus sesiones el próximo 2 de enero.

Un círculo de metamorfosis

El propio Mides ha pasado por una historia de metamorfosis. Entre 1997 y 2005 existió el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (Minjumfa).En 2005, el Minjumfa dejó de existir y dio paso al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que incorporó las prerrogativas de la juventud, la niñez y la mujer dentro de su estructura, aunque solo como secretarías e institutos.

Cuando el Inamu dejó de existir hace dos años, todo su personal pasó a formar parte de la estructura del Ministerio de la Mujer, por mandato de la ley que lo creó, con excepción de quienes ocupaban la dirección y subdirección general, ya que el presidente Cortizo debía designar a un ministro o ministra.

Ahora ocurriría lo opuesto. La ministra de la Mujer, Niurka Palacios, dejaría de tener ese rango. En su lugar, habría una dirección y subdirección general, como sucede en otros institutos o secretarías del Estado.

El salario actual de la ministra Palacios es de $3,500, más $3,500 en gastos de representación. En comparación, Ana Fábrega, directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), adscrita al Mides, figura en la planilla estatal con un salario de $3,000.

Otro ejemplo es el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Su director, Nilo Murillo, aparece en la planilla con un salario de $5,000.

No obstante, a nivel presupuestario, ser secretaría o instituto no garantiza un presupuesto menor que el de un ministerio. Para la vigencia de 2026, el IMA tiene un presupuesto de $54 millones, mientras que la Senniaf dispone de $8 millones.