Ministerio del Interior de Cuba confirma arresto de 10 panameños en La Habana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Según el comunicado oficial, los arrestos se practicaron el sábado 28 de febrero y los implicados son investigados por la presunta comisión del delito de propaganda contra el orden constitucional.

La detención de 10 ciudadanos panameños en La Habana, Cuba, acusados de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional, fue confirmada este 2 de marzo de 2026 por el Ministerio del Interior de la isla.

Según el comunicado oficial, los arrestos se practicaron el sábado 28 de febrero en la capital, y los implicados, residentes en Cuba, son investigados por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal, que sanciona este tipo de conductas.

De acuerdo con la nota oficial, los detenidos habrían sido orientados para ejecutar estas acciones con el objetivo específico de confeccionar letreros con contenido considerado subversivo. Las autoridades sostienen que estos mensajes estaban dirigidos “contra el orden constitucional” y que fueron colocados en distintos puntos de la capital durante la madrugada del sábado.

La versión oficial añade que, una vez cumplido el encargo, los ciudadanos panameños debían abandonar el territorio cubano y regresar a Panamá, donde recibirían una suma de dinero que, según sus primeras declaraciones, oscilaría entre mil y mil quinientos dólares por persona. El señalamiento sugiere la existencia de una coordinación previa y de un incentivo económico para la ejecución de los hechos.

El Ministerio del Interior afirmó, además, que, desde el momento de la detención, los implicados reconocieron su participación en las acciones investigadas. No se detalló si cuentan con representación legal ni el estado procesal en que se encuentran, más allá de que las investigaciones continúan. Tampoco se precisó si se han realizado diligencias adicionales o si existen otras personas bajo investigación.

El caso se produce en un contexto regional marcado por sensibilidades políticas y controles estrictos sobre la expresión pública en la isla. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades panameñas. Mientras tanto, el proceso sigue su curso bajo la legislación cubana, a la espera de que se esclarezcan los alcances y responsabilidades de los involucrados.

Propaganda en Cuba

De acuerdo con el medio Cibercuba, durante el fin de semana aparecieron en diferentes ciudades de Cuba, incluida la capital del país, La Habana, mensajes antigubernamentales firmados con las siglas CDPC, atribuidas a la organización opositora Camino a la Democracia Pacífica de Cuba.

En los mensajes desplegados en paredes y carreteras se puede leer el descontento con el comunismo y un aparente apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Boyeros, Cuba esta mañana.👇🏼 pic.twitter.com/IAMZtlAuEW — Yamila La Hija de Maceo (@YamilaHija) February 28, 2026

