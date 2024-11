Ministra de Gobierno responde a Martinelli sobre contratos para alimentos en las cárceles

Escuchar audio noticia

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dio detalles sobre el mecanismo para suministrar alimentos a las personas que se encuentran en las distintas cárceles del país. Lo hizo a través de la red social X, en respuesta a Ricardo Martinelli, quien la emplazó por esta misma vía.

“Hay una empresa colombiana (Alimentando Panamá), de dudosa procedencia, que abastece de comida a las cárceles y que aún le pasa plata mensual, como coima, al ex gordo, ahora flaco, R. Cortizo y su cuñado R. Calvo. Señora ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, favor inicie una investigación y cancele dicho contrato que involucra a altos funcionarios de la pasada administración, y aquí no ha pasado nada”, escribió el expresidente de la República, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá para evadir su condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business.

Hay una empresa Colombiana, ( Alimentando Panama) de dudosa procedencia, que abastece de comida a las carceles, que aun le pasa plata mensual, como coima, al ex gordo ahora flaco de R Cortizo y su cunado R Calvo. Señora Ministra de Gobierno Dinoska Montalvo favor empieze una… — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) November 29, 2024

‘Son varias’

Montalvo explicó que no es una sola empresa, “son varias” las que están a cargo de suministrar alimentación en las cárceles. Aunque no suministró los nombres.

Añadió que la empresa que actualmente atiende al centro con la mayor población (Nueva Joya) tiene un contrato “de años” que finaliza en diciembre de 2025. También informó que el costo por comida diaria es de $4.36 por las tres comidas (desayuno, almuerzo y cena).

Ayer circuló un tema sobre la comida en las cárceles. En este momento, a pesar que ya estuve en la Asamblea y expliqué a los Diputados cuál es la situación con la comida, creo que es bueno que todos manejen la misma información:

1. No es una empresa, son varias las que dan el… — Dinoska Montalvo (@DinoskaDinoska) November 30, 2024

“Existen antecedentes de que se han intentado hacer licitaciones para la comida; sin embargo, no funcionó porque quizá el precio no era atractivo o no era económicamente viable para otras empresas”, escribió.

El frustrado contrato de 10 años

En efecto, en septiembre de 2023, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó suspender el proceso de licitación para contratar a una empresa que suministre alimentos a seis cárceles del país durante 10 años, a un costo de $441.1 millones.

El contrato abarcaba a una población estimada de 24,153 personas (presos, custodios y policías) en los siguientes centros penitenciarios: La Nueva Joya (8,883 raciones diarias), La Joya (5,942 raciones diarias), La Joyita (6,984 raciones diarias), Centro Femenino de Rehabilitación (1,304 raciones diarias), Centro Penitenciario de Tinajitas (650 raciones diarias) y Centro Penitenciario El Renacer (390 raciones diarias).

Le puede interesar: Ordenan suspender la licitación del contrato de $441 millones para suministrar comida en seis cárceles durante 10 años

Antes de que se cancelara el proceso de licitación, 18 empresas mostraron interés en el contrato. Una de ellas fue precisamente Importadora Ricamar S.A., que forma parte de la red de negocios de Martinelli.

La ministra Montalvo también aseguró que la deuda en el pago de comida sobrepasaba los $10 millones, debido a que las empresas tienen la obligación de suministrar los alimentos de forma ininterrumpida, aunque tuvieran más de un año sin recibir sus pagos.

“De los cinco meses que llevo en el ministerio, hemos trabajado para buscar alternativas viables para la alimentación de los privados de libertad. Lo que no voy a hacer es generar una carga adicional al Estado para cubrir ese gasto”, concluyó.

Estadísticas de la Dirección del Sistema Penitenciario revelan que hasta octubre pasado, la población penitenciaria era de 24 mil 286 personas, de las cuales unas 6 mil están en la fase final de cumplimiento de sus condenas y podrían acceder a su libertad tras el cumplimiento de algunas condiciones.