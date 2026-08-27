Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, admite que su cuñado trabaja en el Mitradel como ‘Asesor II’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cedeño laboraba en el Centro de Atención al Usuario del Tribunal Electoral.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, reconoció que su cuñado, Edwin Cedeño, trabaja en esa institución bajo la figura de “préstamo interinstitucional”.

Lo admitió durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves.

El diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, fue quien le preguntó a Muñoz si Cedeño laboraba en el ministerio bajo el cargo de “Asesor II”.

“Sí”, respondió la ministra.

Pérez Barboni le preguntó entonces si ella había solicitado el “préstamo interinstitucional” de su cuñado.

“Claro”, contestó Muñoz.

El diputado también cuestionó a la ministra sobre si había solicitado una opinión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para determinar si la situación podría representar un conflicto de interés o un posible caso de nepotismo.

Además, preguntó si había recibido una respuesta de la entidad y si esta había determinado que era viable que ambos trabajaran en el mismo ministerio.

Muñoz respondió que no había recibido una respuesta por escrito. Ante la consulta, señaló que podían realizarse las diligencias correspondientes y agregó: “Esperemos a ver qué responde la Antai”.

Cedeño laboraba en el Tribunal Electoral (TE), donde estaba encargado del Centro de Atención al Usuario. Durante la actual administración de José Raúl Mulino (2024-2029) fue trasladado al Mitradel bajo la figura de préstamo interinstitucional.

En el ministerio realiza tareas relacionadas con desarrollo de proyectos y elaboración de mapas.

Cedeño figura en la planilla del Tribunal Electoral como “Asesor II”, con un salario de $3,000.

Contratación directa

Durante la misma sesión, Pérez Barboni también preguntó a Karlina Jurado, directora de Empleo Nacional del Mitradel, si figuraba como agente residente de la empresa Marketing and Events, vinculada a una contratación directa por $11 millones realizada por Promtur.

Jurado respondió inicialmente que sí. Pero de inmediato dijo que desconocía de dicha contratación o licitación.

Posteriormente, se informó que la funcionaria figura como abogada residente de la empresa RQ Marketing and Events. Es decir, es otra empresa.