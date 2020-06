Ministra Zapata asegura que asumirá ‘responsabilidades’ por su participación en reunión del PRD que violó cuarentena

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, una de las que participó en la reunión política de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la Parrillada Jimmy’s en plena cuarentena, asegura que está dispuesta a asumir las responsabilidades y correctivos del caso.

Su reacción surge una semana después del controversial cónclave en la que también participó buena parte de la dirigencia del partido oficialista.

Zapata, es la primera vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) máximo organismo de esta agrupación política.”En nombre de la dirección política del Partido Revolucionario Democrático se han ofrecido las disculpas públicas y se asumirán las responsabilidades de lo determinado por el Ministerio de Salud”, aseguró la misma funcionaria, quien, en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19, prohibió las reuniones de más de 10 personas como manera de evitar las aglomeraciones.

Zapata también saca a relucir sus derechos políticos, y las condiciones de sitio donde se realizó el encuentro para poner en práctica la distancia social.

”Se trató del ejercicio democrático al que están llamado los partidos para el momento político que viviremos el 1 de julio en la Asamblea Nacional. El lugar se eligió, justamente, para poder mantener las distancias e implementar los protocolos de bioseguridad requeridos. Asistí, en calidad de vicepresidenta del partido, a una reunión controlada que consolida el respeto al ejercicio democrático en nuestro país: elegir la nómina que presentará el partido el próximo 1 de julio en la Asamblea Nacional. Como mujer, madre, política y profesional, hemos afrontado siempre nuestras responsabilidades, porque cada una de ellas ha representado un reto. Tenemos un compromiso social y político que debemos realizar de la mejor forma, por el beneficio del país. Tomaremos los correctivos y seguiremos adelante”, añadió.

Este medio consultó a que tipo de responsabilidades y correcciones se refiere. En su despacho informaron que “a todo lo que se establezca como consecuencia de sus actos”.

Primera línea

Zapata, junto a Rosario Turner, ministra de Salud; y Eyra Ruiz, ministra consejera de Asuntos Sanitarios, firmaron la resolución que convocó a la cita en calidad de directivas del PRD. Aunque el documento no cita a los diputados en Parrillada Jimmy´s, sí hace referencia al edificio Evergreen, en la Calle 74, el mismo lugar donde está ubicado un restaurante en donde los diputados se han reunido anteriormente.

Las tres ministras están en la primera de línea de combate de la pandemia por el coronavirus. Ahora están bajo escrutinio precisamente por ignorar disposiciones que ellas mismas decretaron para evitar los contagios. Las tres, han sido implacables al momento de pedirle a la ciudadanía que se quede confinada en casa. E

El pasado lunes fueron denunciadas ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública, extralimitación de funciones y violación a la Constitución.

Se les acusa de transgredir las disposiciones sanitarias para evitar los contagios. Turner aseguró que ella convocó a la reunión, pero que no mencionó a un restaurante. Ruiz no ha emitido comentarios sobre el tema. La Prensa buscó su reacción ayer, pero no hubo respuesta.

La reunión generó múltiples cuestionamientos de parte de varios sectores, y representó una sanción de $50 mil para el PRD, y otros $50 mil para el restaurante.

Este miércoles, el exdiputado de Cambio Democrático, Marcos González, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue a todos los que estuvieron en el encuentro e, incluso, a los que protestaron frente al local. Esa noche (jueves 18 de junio) centenas de personas, frente al local, repudiaron la acción.

En palacio

Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento público del presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, sobre el particular.Sin embargo, fuentes del Ejecutivo narraron que el mandatario está muy molesto por el asunto, y tildó a los que estuvieron en el encuentro como “néofitos políticos”.En la bancada del PRD, impera el silencio. El único que pidió disculpas a la ciudadanía por el hecho fue Leandro Ávila, pero hasta ahora ninguno ha dicho cuánto donará para ayudar a recolectar los $50 mil de la multa.

De hecho, Pedro Miguel González, quien un día después del escándalo se endosó toda la responsabilidad del caso, insinuó que varios diputados han dicho que aportarán, pero no dio nombres.