Ministro Chapman admite que han transferido $11.5 millones a municipios, pero no reveló cuáles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció este jueves 4 de diciembre que el Gobierno ha destinado al menos $11.5 millones en transferencias a municipios del país. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuáles son, ni los montos específicos, entre otras cosas.

En una conferencia de prensa realizada en la Presidencia después de la intervención semanal del presidente José Raúl Mulino, en la que también participó el contralor Anel Flores, Chapman intentó aclarar las múltiples preguntas que han surgido a raíz de las polémicas transferencias realizadas a algunos gobiernos locales, principalmente de autoridades de los partidos Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Partido Panameñista.

Anel Flores, contralor del país y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Cortesía Presidencia

Aseguró que las transferencias obedecen a un marco legal que busca atender las necesidades básicas de las comunidades, especialmente aquellas de los 64 municipios que dependen del subsidio estatal. Sin embargo, el ministro no especificó qué municipios recibieron el dinero ni cómo se distribuyeron los $10 millones mencionados.

En otros gobiernos

Chapman también destacó que la administración actual ha implementado una drástica reducción del 96% en las transferencias a los municipios, comparado con administraciones anteriores. En 2024, explicó, el Gobierno destinó $6.9 millones a los gobiernos locales, mientras que en 2025 se asignaron otros $4.6 millones, una fracción, dijo, de los $143 millones en promedio que se asignaban anualmente en el pasado.

El ministro también puntualizó que los municipios deben solicitar las transferencias, las cuales deben cumplir con estrictos procedimientos legales y pasar por un proceso de evaluación que involucra a la Contraloría General de la República. “El MEF no puede iniciar un traslado que no haya sido solicitado”, afirmó Chapman, al tiempo que subrayó que no tienen visibilidad sobre el destino final de los fondos una vez entregados a los municipios.

“Es importante que el destino de cada balboa sea claro, y que contribuya al desarrollo humano local, no a prácticas que socaven la confianza en nuestras instituciones”, indicó el ministro. Además, adelantó que impulsarán modificaciones a la ley de descentralización que permitirán mejorar la asignación de recursos y el control sobre su uso.

Interrogantes

No obstante, varias preguntas quedaron sin respuestas. Si el dinero es para subsidios ¿por qué municipios como San Carlos, que recibió al menos $1 millón, usó más de la mitad de los fondos para donativos a personas?

Mientras que a Aguadulce, en diciembre de 2024, el MEF le dio $150 mil para “funcionamiento y asistencias sociales”.

Pero en octubre de ese año, ya había recibido otros $150 mil, pero de parte del Ministerio de Cultura, para la Fundación Distrito de Aguadulce, según consta en un acuerdo del municipio. En diciembre de 2024, también recibió otros $325 mil del Ministerio de Cultura para la logística y producción de las efemérides del 28 de noviembre y las actividades relacionadas con la Navidad y fin de año. Así se lee en otro acuerdo.

Esto significa que este distrito recibió al menos $625 mil en transferencias en tan solo tres meses.