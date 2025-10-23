Ministro Chapman sobre el ITSE: ‘Tiene una ejecución supremamente baja y una gestión que deja mucho que desear’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El segundo debate del proyecto de presupuesto general del Estado para 2026 dejó en evidencia las diferencias entre el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), quien, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, alertó que el recorte de fondos a la institución educativa dejaría miles de estudiantes fuera de las aulas.

En el pleno de la Asamblea Nacional, Chapman respondió a una pregunta de la diputada Walkiria Chandler sobre el presupuesto de la institución educativa. Y aunque reconoció el valor del modelo educativo en el que se inspira el ITSE, basado en la formación técnica alemana, dijo que los resultados en Panamá distan de ese estándar.

“Ese concepto está inspirado en la educación técnica de Alemania, que ha tenido mucho éxito; sin embargo, en Panamá no está cumpliendo a los niveles debidos y el potencial es mucho más alto, y es algo que se lo he dicho a la directora”, afirmó el ministro.

El titular de Economía añadió que ha advertido personalmente a la rectora del ITSE, Milena Gómez, sobre la situación.

“Yo le digo: no me obligue en televisión a decir lo que no quiero decir, porque yo creo en el ITSE”, expresó.

Chapman manifestó que el instituto “tiene una ejecución supremamente baja, una gestión administrativa que deja mucho de qué hablar” y que “podrían lograr mejores resultados”. También manifestó que la institución ha perdido oportunidades de cooperación internacional por falta de ejecución.

“Tiene programas de financiamiento de ayuda, incluso de recursos no reembolsables, como del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF, que se los han tenido que retirar por no ejecutarlos”, agregó.

Desde la Comisión de Presupuesto

A finales de septiembre pasado, cuando acudió a la Comisión de Presupuesto del Legislativo a sustentar los fondos del próximo año, la rectora Gómez advirtió que el ITSE enfrenta un recorte del 73 % en los fondos solicitados para el próximo año. La institución pidió $78 millones para 2026, pero el MEF recomendó apenas $21 millones, lo que, explicó, pondría en riesgo su operación y limitaría el acceso de nuevos estudiantes.

“De mantenerse esta decisión, 2,500 estudiantes no podrán ingresar el próximo año, a pesar de que ya tenemos una lista de espera de 1,500 jóvenes”, advirtió la rectora, para luego explicar que el ITSE requiere al menos $27 millones anuales para mantener sus programas académicos y de formación técnica.

Sus palabras tuvieron eco en la sociedad civil. Varios gremios se pronunciaron. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, por ejemplo, advirtió que el reducido presupuesto a la entidad, pondría en riesgo un modelo educativo que está demostrando resultados concretos en empleabilidad y movilidad social.

“No podemos darnos el lujo de quitarle recursos a una institución que está formando jóvenes, generando empleo y apoyando emprendimientos, mientras seguimos financiando cosas que no cambian la realidad del país”, manifestó la agrupación que tiene como presidente a Juan Arias.

Los diputados de la Comisión de Presupuesto sugirieron al titular del MEF reformular el presupuesto 2026 con el propósito de reforzar los fondos de algunas entidades. Con el visto bueno del Consejo de Gabinete, Chapman presentó un nuevo presupuesto al Legislativo y aseguró que atendió buena parte de las recomendaciones de los diputados. En educación, se reasignan $104 millones para infraestructura y proyectos escolares.

Sin versión del ITSE

Consultado por este medio sobre las declaraciones del ministro, el ITSE respondió que la rectora Milena Gómez “está terminando de preparar detalles para la graduación de mañana” e invitó a este medio a asistir al acto, donde se “podrán encontrar todas las declaraciones que necesiten”.

El ITSE nació con la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017, durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019). Milena Gómez fue escogida como rectora en julio 2021, tras un proceso de selección que duró varios meses, a cargo del consejo directivo del instituto.