Panamá, 14 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tensión en el Caribe

    Video: Ministro de Defensa denuncia que Estados Unidos realiza vuelos de ‘inteligencia’ contra Venezuela

    EFE

    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de “inteligencia” contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un “plan de amenaza militar y de intervención” para “desplazar al presidente Nicolás Maduro”.

    En un rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López afirmó que “siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos” en el Caribe, pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a “triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”.

    Video: Ministro de Defensa denuncia que Estados Unidos realiza vuelos de ‘inteligencia’ contra Venezuela
    Fotografía de archivo del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. EFE/ Miguel Gutiérrez

    Padrino López denunció que ahora las operaciones de inteligencia del Ejército de Estados Unidos son más frecuentes violando el espacio aéreo venezolano. “Todos los días, hoy es 14, anoche aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo a esos aviones de inteligencia, son los aviones RC135 que tienen un alcance de hasta 200 millas y llegan hasta el territorio venezolano”, indicó el ministro de Defensa venezolana.

    Precisó que con mucha frecuencia pasan por el Caribe cerca de las costas venezolanas aeronaves estadounidenses que son en si unidades de comando aéreo de ese país.

    Aseguró que ante cada vuelo, Venezuela tiene preparada una acción. “Sabemos lo que están haciendo y el despliegue que tienen en el mar Caribe, con toda la intención de sembrar una guerra que no queremos los venezolanos ni los latinoamericanos”, expresó.

    El ministro de defensa venezolano dijo que el despligue de Estados Unidos es para provocar un incidente y que posteriormente se justifique una posible agresión a Venezuela.

    EFE

    Agencia de noticias


