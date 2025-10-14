Panamá, 14 de octubre del 2025

    COMPARECENCIA

    Ministro Moltó responde cuestionario sobre la mina Cobre Panamá en la Asamblea

    Mario De Gracia
    Foto de archivo de la planta termoeléctrica del proyecto minero y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

    El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, responde un cuestionario sobre la mina Cobre Panamá, tras el cese de la actividad extractiva producto de un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato del proyecto, en el año 2023.

    Entre las preguntas para Moltó, los diputados de la Asamblea Nacional se enfocaron en cuestionar los fundamentos legales para la exportación de concentrado de cobre residual, tras el fallo de inconstitucionalidad.

    Asimismo, se cuestionan fundamentos legales para que la empresa Minera Panamá S.A., filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que tuvo la concesión, practique actividades promocionales y comerciales.

    En el cuestionario se exige al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) responder sobre los arbitrajes internacionales que inició la empresa FQM y sus asociados.

    Noticia en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

