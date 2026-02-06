Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) ha desembolsado a la fecha 9.5 millones de dólares en concepto de primas de antigüedad a exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.

La entidad informó que estos pagos corresponden a derechos adquiridos por funcionarios de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la sede administrativa del ministerio.

Adicionalmente, el Minseg indicó que se incorporaron 4.1 millones de dólares en el presupuesto de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los desembolsos y honrar los compromisos asumidos por la actual administración desde mediados de 2025.

De acuerdo con el último informe oficial, se han entregado 9,502,502.34 dólares a los beneficiarios y se mantienen 257 cheques disponibles para retiro, por un monto de 707,752.01 dólares. Estos recursos, detalló el ministerio, forman parte de una gestión presupuestaria total de 12,411,226.50 dólares correspondiente al año 2025.

Además, se encuentran en la Contraloría General de la República planillas por un valor de 1,599,541.30 dólares, que, luego de ser revisadas, pasarán al proceso de gestión de pagos, destacó el Minseg en un comunicado.