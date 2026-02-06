Panamá, 07 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FONDOS

    Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad

    José González Pinilla
    Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad
    Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública.

    El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) ha desembolsado a la fecha 9.5 millones de dólares en concepto de primas de antigüedad a exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.

    La entidad informó que estos pagos corresponden a derechos adquiridos por funcionarios de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la sede administrativa del ministerio.

    Adicionalmente, el Minseg indicó que se incorporaron 4.1 millones de dólares en el presupuesto de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los desembolsos y honrar los compromisos asumidos por la actual administración desde mediados de 2025.

    De acuerdo con el último informe oficial, se han entregado 9,502,502.34 dólares a los beneficiarios y se mantienen 257 cheques disponibles para retiro, por un monto de 707,752.01 dólares. Estos recursos, detalló el ministerio, forman parte de una gestión presupuestaria total de 12,411,226.50 dólares correspondiente al año 2025.

    Además, se encuentran en la Contraloría General de la República planillas por un valor de 1,599,541.30 dólares, que, luego de ser revisadas, pasarán al proceso de gestión de pagos, destacó el Minseg en un comunicado.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Aprehenden a exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de Bugaba por presunto peculado. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más
    • Un funcionario del Metro de Panamá es el primer testigo del día en el juicio de Odebrecht. Leer más