Panamá, 06 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ADQUISICIÓN

    Minseg retoma proceso de compra de uniformes y botas por $6.9 millones, pero de forma presencial

    Mario De Gracia
    Minseg retoma proceso de compra de uniformes y botas por $6.9 millones, pero de forma presencial
    Uniformados de la Policía Nacional en Bocas del Toro en julio pasado. Los altercados en la provincia forman parte del argumento del Minseg para adquirir nuevos uniformes. Archivo.

    El Ministerio de Seguridad (Minseg) divulgó las especificaciones técnicas de los uniformes y botas para los agentes de la Policía Nacional, que serán adquiridos mediante una licitación pública cuyo precio de referencia es de $6.9 millones.

    +info

    Mulino ordena suspender compra de uniformes y botas por más de $6.9 millonesPor la vía exprés: Minseg selecciona al proveedor de los uniformes de la Policía en 4 horas; es un contrato de $6.9 millones

    Este es el tercer intento del Minseg por adquirir las botas y uniformes policiales.

    El acto fue originalmente convocado hace tres meses, pero en septiembre se retiró el pliego de cargos. Hubo una segunda convocatoria, pero fue suspendida el pasado 22 de octubre, poco después de que se conociera de la selección de un proveedor en menos de cuatro horas, según registró el portal Panamá Compra.

    Se trataba de Max Gear, Inc., una empresa ligada al comerciante Félix Fallabella Napolitano.

    El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, anunció el pasado 23 de octubre que habría una nueva convocatoria, que es la que se ha conocido este jueves 6 de noviembre, con la divulgación del pliego con las especificaciones.

    Ahora la presentación de ofertas sería presencial, el 19 de noviembre, y no digital También se han cambiado algunos plazos y certificaciones.

    En el portal de Panamá Compra no se ha actualizado la información del acto público para incluir el nuevo pliego, ni hay registro de que se haya creado un nuevo proceso hasta este jueves 6 de noviembre. La Prensa pidió el comentario del Minseg al respecto y espera una respuesta.

    Las nuevas especificaciones son para adquirir 30 mil uniformes y 15 mil 737 botas.

    Minseg retoma proceso de compra de uniformes y botas por $6.9 millones, pero de forma presencial
    El nuevo tiempo de entrega es de 45 días calendario, según el nuevo pliego de especificaciones que entrega Minseg a interesados en participar del acto público.

    El término de entrega, que en octubre era de 180 días calendario, ahora será de 45 días calendario, algo que preocupa a los proveedores que contactaron a a este medio bajo reserva de su nombre.

    Por otro lado, en las especificaciones técnicas de las botas hay cambios en la redacción.

    En el pliego inicial se indicaba que la certificación sobre la resistencia de las suelas de las botas a la perforación podría ser expedida por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) con base en el estándar internacional ASTM. Ahora, en el nuevo pliego de cara al 19 de noviembre, se detalla la aceptación de informes de certificación de laboratorios internacionales con estándares ASTM y/o SATRA.

    Particularmente, la empresa Max Gear, Inc. cumplía con las certificaciones ASTM y SATRA sobre las suelas de las botas, según consta en un documento de selección de la Policía Nacional que se emitió antes de la suspensión del proceso en octubre pasado.

    Proveedores que contactaron a este medio se mostraron preocupados por la presencia de Fallabella en el palco presidencial durante el desfile del 5 de noviembre en la ciudad de Colón.

    Minseg retoma proceso de compra de uniformes y botas por $6.9 millones, pero de forma presencial
    Un repost de una historia subida por @doblefpty, a nombre de Félix Fallabella, en la cuenta del ministro de Seguridad Frank Ábrego. La fotografía sería en el palco de autoridades durante el desfile del 5 de noviembre en Colón. Aparecen Félix Fallabella (izq.), Frank Ábrego (centro) y el presidente de la República, José Raúl Mulino (der.) Tomada de la cuenta @frankabregom

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Descentralización: investigación a 36 exrepresentantes revela lesión patrimonial que supera los $25 millones. Leer más
    • Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán. Leer más