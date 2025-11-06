Minseg retoma proceso de compra de uniformes y botas por $6.9 millones, pero de forma presencial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Seguridad (Minseg) divulgó las especificaciones técnicas de los uniformes y botas para los agentes de la Policía Nacional, que serán adquiridos mediante una licitación pública cuyo precio de referencia es de $6.9 millones.

Este es el tercer intento del Minseg por adquirir las botas y uniformes policiales.

El acto fue originalmente convocado hace tres meses, pero en septiembre se retiró el pliego de cargos. Hubo una segunda convocatoria, pero fue suspendida el pasado 22 de octubre, poco después de que se conociera de la selección de un proveedor en menos de cuatro horas, según registró el portal Panamá Compra.

Se trataba de Max Gear, Inc., una empresa ligada al comerciante Félix Fallabella Napolitano.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, anunció el pasado 23 de octubre que habría una nueva convocatoria, que es la que se ha conocido este jueves 6 de noviembre, con la divulgación del pliego con las especificaciones.

Ahora la presentación de ofertas sería presencial, el 19 de noviembre, y no digital También se han cambiado algunos plazos y certificaciones.

En el portal de Panamá Compra no se ha actualizado la información del acto público para incluir el nuevo pliego, ni hay registro de que se haya creado un nuevo proceso hasta este jueves 6 de noviembre. La Prensa pidió el comentario del Minseg al respecto y espera una respuesta.

Las nuevas especificaciones son para adquirir 30 mil uniformes y 15 mil 737 botas.

El término de entrega, que en octubre era de 180 días calendario, ahora será de 45 días calendario, algo que preocupa a los proveedores que contactaron a a este medio bajo reserva de su nombre.

Por otro lado, en las especificaciones técnicas de las botas hay cambios en la redacción.

En el pliego inicial se indicaba que la certificación sobre la resistencia de las suelas de las botas a la perforación podría ser expedida por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) con base en el estándar internacional ASTM. Ahora, en el nuevo pliego de cara al 19 de noviembre, se detalla la aceptación de informes de certificación de laboratorios internacionales con estándares ASTM y/o SATRA.

“Todo fue legal dentro del marco de la ley de contrataciones públicas”, dice Frank Ábrego sobre compra de uniformes y botas a empresa del empresario Félix Faranella Napolitano.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/ZLTsKZcJ4u — La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2025

Particularmente, la empresa Max Gear, Inc. cumplía con las certificaciones ASTM y SATRA sobre las suelas de las botas, según consta en un documento de selección de la Policía Nacional que se emitió antes de la suspensión del proceso en octubre pasado.

Proveedores que contactaron a este medio se mostraron preocupados por la presencia de Fallabella en el palco presidencial durante el desfile del 5 de noviembre en la ciudad de Colón.