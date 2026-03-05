Panamá, 05 de marzo del 2026

    RENDICIÓN DE CUENTAS

    Minuto a minuto: Conferencia de prensa del mandatario José Raúl Mulino desde la Presidencia

    José González Pinilla / Yolanda Sandoval
    05 mar 2026 - 02:00 PM
    El presidente José Raúl Mulino este 5 de marzo de 2026. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo este jueves 5 de marzo su conferencia semanal, desde la Presidencia de la República.

    El canciller Javier Martínez Acha informó que estos momentos atienden el caso de los 10 panameños detenidos en Cuba. Dijo que este grupo de personas realizó manifestaciones contra el régimen cubano. “Hemos pedido ver a los panameños. Me indicó el embajador de Panamá en Cuba que mañana verá a los detenidos”, indicó.

    El presidente dijo que el tema del Senniaf es un caso social “grave”. “No he querido ver las cosas que hay en videos...”, agregó. Contó que fue “el primer sorprendido” en el caso del rechazo de 10 de personas trasladadas de los albergues a la ciudad de Chitré. Dijo que por la ministra del Ministerio de Desarrollo Social conoció más detalles del caso, pues estas personas no tienen a nadie. “Me parece que faltó humanidad. Creo que manipularon eso para crear un problema y no generar solidaridad”, dijo.

    “Todas esas empresas, llámense arrendadores dentro o fuera del puerto, amparados en la concesión de Panama Ports Company (PPC), tienen el mismo problema que PPC: se quedaron sin contrato”, dijo el presidente.

    Esas empresas, dijo, tendrán que negociar una nueva realidad jurídica con los operadores portuarios, no con el gobierno. “Ninguno de esos arrendamientos de PPC con terceros representaba un dólar de beneficio para Panamá, aun cuando el país es accionista en un 10 %. Eso es importante y delicado, porque pasaba por encima de la realidad accionaria. Eso se acabó, para todos, horizontalmente”.

    Sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, Mulino dijo que no se aplicará un subsidio al combustible pese al alza de precios provocada por las tensiones internacionales. Según afirmó, esa medida generó desorden en el pasado.

    Mulino se refirió a las licitaciones del Canal de Panamá y recomendó que no se permita la participación de empresas europeas en las contrataciones hasta que eliminen a Panamá de sus listas de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la Unión Europea (UE). De acuerdo con el gobernante, esta postura estaría alineada con la posición del país, que considera aplicar este criterio en futuras licitaciones. Al mismo tiempo recordó que el Canal se maneja de forma independiente.

    El presidente se refiere a la tasa de desempleo en el país. En actualidad es del 10.4%, pero la medición, dijo Mulino, es hasta septiembre de 2025, por lo que no se verá lo que llamó una recuperación del empleo. Estos datos no se pueden validar hasta que se publiquen las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

    Indicó que el tema de la crisis del agua es de muy larga data- “Una planta [potabilizadora] no se compra en una tienda”. Sus declaraciones se dan en medio de una falta de suministro de agua para los habitantes de las provincias de Herrera y Los Santos, desde hace unos diez meses, a raíz de la contaminación del río La Villa.

    Sobre la crisis del suministro de agua potable y en el marco de la renuncia del director Rutilio Villarreal, la noche del miércoles, el mandatario admite que garantizar agua en todo el país “no se puede resolver de hoy para mañana”.

    Mulino confirma que ahora le corresponde a la junta directiva del IDAAN de iniciar el proceso para la elección del nuevo director, nombramiento que debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. Esto, luego de la renuncia de Rutilio Villarreal. Luis Santanach, actual subdirector, asume el cargo de director encargado.

    El presidente José Raúl Mulino anuncia que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmó el contrato para reparación de la vía Panamericana desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas.

    José González Pinilla

    Editor

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

