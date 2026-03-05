Minuto a minuto: Conferencia de prensa del mandatario José Raúl Mulino desde la Presidencia

“Todas esas empresas, llámense arrendadores dentro o fuera del puerto, amparados en la concesión de Panama Ports Company (PPC), tienen el mismo problema que PPC: se quedaron sin contrato”, dijo el presidente.

Esas empresas, dijo, tendrán que negociar una nueva realidad jurídica con los operadores portuarios, no con el gobierno. “Ninguno de esos arrendamientos de PPC con terceros representaba un dólar de beneficio para Panamá, aun cuando el país es accionista en un 10 %. Eso es importante y delicado, porque pasaba por encima de la realidad accionaria. Eso se acabó, para todos, horizontalmente”.