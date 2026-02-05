Minuto a minuto: Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino desde Penonomé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llevó a cabo este jueves 5 de febrero en el Centro de Convenciones de Coeduco, en Penonomé (Coclé), su conferencia semanal, donde el tema central fue la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

También habló el ministro de Economía, Felipe Chapman, quien se refirió a las finanzas del país y el déficit fiscal.

También dijo que “PPC tiene todo el derecho de acudir a un arbitraje, y nosotros tendremos todo el derecho de defendernos. Panamá no ha pasado un año hostigando a la empresa china; eso es totalmente falso”, afirmó Mulino.

Sobre la administración temporal de los puertos que opera PPC, Mulino explicó: "¿Por qué Maersk? Porque es el usuario más importante de Balboa y cuenta con la capacidad de hacerlo a través de su operadora portuaria". El presidente Mulino explicó que Maersk fue escogida para la transición porque ya opera en Balboa y tiene capacidad global para asumir el control temporal. Afirmó que PPC tiene derecho a acudir a arbitraje, pero negó presiones o intimidación del Estado.

Mulino indicó que, concluida la transición, se evaluará por separado cómo se administrarán los puertos de Balboa y Cristóbal y expresó su deseo de que la situación no se agrave.

Mulino reiteró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es único, definitivo y final, y que corresponde acatarlo. “Yo no quiero agravar esta situación con dimes y diretes, porque para Panamá es muy delicado el tránsito de los puertos actualmente operados por PPC y los que pasarán a ser administrados por la República de Panamá, tras el proceso de transición”, sostuvo.

El mandatario subrayó que, a diferencia del sistema chino, en Panamá el Ejecutivo no interfiere en las decisiones judiciales. "Hay una gran diferencia entre una economía libre y una economía regida por el Partido Comunista Chino", afirmó. El presidente Mulino rechazó el comunicado emitido por autoridades de Hong Kong, reiterando que en Panamá el Ejecutivo no interviene en la justicia. Afirmó que la decisión de la Corte es final y se acata, independientemente del resultado.

Mulino se refirió al caso de Panama Ports Company y recordó que Hong Kong es una región administrativa especial de China, por lo que cualquier comunicación diplomática debe canalizarse a través de Beijing. Sin embargo, señaló, que debido a pronunciamientos emitidos desde Hong Kong sobre lo ocurrido en Panamá, la Cancillería panameña los rechazó.

Al referirse a la reducción del déficit, Chapman destacó que se trata de un logro sin precedentes, posible gracias al apoyo del gabinete. Además, elogió el sacrificio de las instituciones públicas y afirmó que este esfuerzo proyecta al país ante el mundo como un destino atractivo para la inversión y la generación de empleo.

Chapman señaló que el siguiente paso es recuperar la confianza para atraer inversión, reactivar el crecimiento y facilitar que los panameños puedan volver a invertir, por ejemplo, en la compra de una vivienda.

Chapman indicó que el foro de CAF, realizado en Panamá, rompió el récord con más de 10 mil participantes y 6 mil asistentes presenciales.

El ministro contó que la recaudación del ITBMS aumentó en un mes, de $70 millones a $90 millones, impulsada por la mayor solicitud de facturas por parte de los consumidores, quienes a su vez participan en la Lotería Fiscal.

“Hemos adoptado una política progresiva para llevar las finanzas públicas a un punto de equilibrio, sin tener que recurrir a medidas como despidos masivos. Hemos reducido los gastos en 6% y aumentado los ingresos en 6.5%”, afirmó Chapman.

Chapman afirmó que esta mejora ya representa una reducción de alrededor de $475 millones en el costo de la deuda para el Estado.

Se esperaba un déficit de 4.4%. “Se está recuperando la confianza. Se refleja en la baja de la tasa de interés del gobierno y en la prima de riesgo del país. Esto se traduce en una reducción del costo de financiamiento del Estado y, posteriormente, en un menor costo del dinero para la población, a través de tasas de interés más bajas.

Chapman dijo que Panamá logró un déficit de 3.6% del PIB, lo que significa que es menor a la meta que se habían impuesto. “Es una cifra mucho menor a la esperada por los mercados y las calificadoras”.