    Minuto a minuto: Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino desde Penonomé

    Henry Cárdenas P. / Yolanda Sandoval
    05 feb 2026 - 02:27 PM
    Minuto a minuto: Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino desde Penonomé
    Presidente José Raúl Mulino durante la conferencia de prensa. Archivo

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, llevó a cabo este jueves 5 de febrero en el Centro de Convenciones de Coeduco, en Penonomé (Coclé), su conferencia semanal, donde el tema central fue la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

    También habló el ministro de Economía, Felipe Chapman, quien se refirió a las finanzas del país y el déficit fiscal.

    También dijo que “PPC tiene todo el derecho de acudir a un arbitraje, y nosotros tendremos todo el derecho de defendernos. Panamá no ha pasado un año hostigando a la empresa china; eso es totalmente falso”, afirmó Mulino.

    Sobre la administración temporal de los puertos que opera PPC, Mulino explicó: “¿Por qué Maersk? Porque es el usuario más importante de Balboa y cuenta con la capacidad de hacerlo a través de su operadora portuaria".

    Mulino indicó que, concluida la transición, se evaluará por separado cómo se administrarán los puertos de Balboa y Cristóbal y expresó su deseo de que la situación no se agrave.

    Mulino reiteró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es único, definitivo y final, y que corresponde acatarlo. “Yo no quiero agravar esta situación con dimes y diretes, porque para Panamá es muy delicado el tránsito de los puertos actualmente operados por PPC y los que pasarán a ser administrados por la República de Panamá, tras el proceso de transición”, sostuvo.

    El mandatario subrayó que, a diferencia del sistema chino, en Panamá el Ejecutivo no interfiere en las decisiones judiciales. “Hay una gran diferencia entre una economía libre y una economía regida por el Partido Comunista Chino”, afirmó.

    Mulino se refirió al caso de Panama Ports Company y recordó que Hong Kong es una región administrativa especial de China, por lo que cualquier comunicación diplomática debe canalizarse a través de Beijing. Sin embargo, señaló, que debido a pronunciamientos emitidos desde Hong Kong sobre lo ocurrido en Panamá, la Cancillería panameña los rechazó.

    Al referirse a la reducción del déficit, Chapman destacó que se trata de un logro sin precedentes, posible gracias al apoyo del gabinete. Además, elogió el sacrificio de las instituciones públicas y afirmó que este esfuerzo proyecta al país ante el mundo como un destino atractivo para la inversión y la generación de empleo.

    Chapman señaló que el siguiente paso es recuperar la confianza para atraer inversión, reactivar el crecimiento y facilitar que los panameños puedan volver a invertir, por ejemplo, en la compra de una vivienda.

    Chapman indicó que el foro de CAF, realizado en Panamá, rompió el récord con más de 10 mil participantes y 6 mil asistentes presenciales.

    El ministro contó que la recaudación del ITBMS aumentó en un mes, de $70 millones a $90 millones, impulsada por la mayor solicitud de facturas por parte de los consumidores, quienes a su vez participan en la Lotería Fiscal.

    “Hemos adoptado una política progresiva para llevar las finanzas públicas a un punto de equilibrio, sin tener que recurrir a medidas como despidos masivos. Hemos reducido los gastos en 6% y aumentado los ingresos en 6.5%”, afirmó Chapman.

    Chapman afirmó que esta mejora ya representa una reducción de alrededor de $475 millones en el costo de la deuda para el Estado.

    Se esperaba un déficit de 4.4%. “Se está recuperando la confianza. Se refleja en la baja de la tasa de interés del gobierno y en la prima de riesgo del país. Esto se traduce en una reducción del costo de financiamiento del Estado y, posteriormente, en un menor costo del dinero para la población, a través de tasas de interés más bajas.

    Chapman dijo que Panamá logró un déficit de 3.6% del PIB, lo que significa que es menor a la meta que se habían impuesto. “Es una cifra mucho menor a la esperada por los mercados y las calificadoras”.

    El presidente José Raúl Mulino le cedió la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien dijo que ha encabezado un trabajo firme —y en ocasiones doloroso— para ordenar las finanzas públicas, especialmente en materia presupuestaria.

