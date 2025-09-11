Panamá, 11 de septiembre del 2025

    Presidencia de la República

    Minuto a minuto: conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino

    Redacción de La Prensa
    11 sep 2025 - 01:26 PM
    Presidente de la República, José Raúl Mulino.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, habla en conferencia de prensa sobre diferentes temas. El mandatario reaparece ante los medios de comunicación nacionales tras su gira por Brasil y Japón.

    El presidente Mulino condenó el ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Qatar. “En nada contribuye esta acción violenta”. Llama a la reflexión de Israel y cualquier país del mundo para no incurrir en estos actos. “En alguna medida muere mucha gente inocente”.

    El gobierno de Panamá ha detectado este año 1,391 extranjeros trabajando de forma ilegal en el país.

    El Ministerio de Gobierno y Justicia dio inicio a la construcción de la cárcel de Colón, que tendrá capacidad para 2,678 personas. A fin de mes se licitará la cárcel de provincias centrales.

    Mulino habla de la reciente aprobación del subsidio a la vivienda y el impacto para consumidores y constructores de los intereses preferenciales. “Esto debe conllevar a que la banca privada y el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro puedan prestar dinero. Ahora le toca a la banca y a la sector construcción arrancar. ya no hay excusa”.

    Mulino reiteró el interés de Brasil y Japón de adherirse al tratado de neutralidad del Canal de Panamá.

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará Panamá el 28 de enero para la inauguración del foro de la CAF, anunció el presidente Mulino.

    Inicia la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino, en la Presidencia de la República.

    TEMAS: José Raúl MulinoPresidencia de la República

