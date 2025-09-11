Minuto a minuto: conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino

Mulino habla de la reciente aprobación del subsidio a la vivienda y el impacto para consumidores y constructores de los intereses preferenciales. “Esto debe conllevar a que la banca privada y el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro puedan prestar dinero. Ahora le toca a la banca y a la sector construcción arrancar. ya no hay excusa”.