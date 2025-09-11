Minuto a minuto: conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino
El presidente de la República, José Raúl Mulino, habla en conferencia de prensa sobre diferentes temas. El mandatario reaparece ante los medios de comunicación nacionales tras su gira por Brasil y Japón.
Mulino habla de la reciente aprobación del subsidio a la vivienda y el impacto para consumidores y constructores de los intereses preferenciales. “Esto debe conllevar a que la banca privada y el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro puedan prestar dinero. Ahora le toca a la banca y a la sector construcción arrancar. ya no hay excusa”.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará Panamá el 28 de enero para la inauguración del foro de la CAF, anunció el presidente Mulino.
