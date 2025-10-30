Minuto a minuto: conferencia de prensa del presidente Mulino desde Juan Díaz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabeza este jueves 30 de octubre una gira a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Saneamiento de la Bahía, en Juan Díaz.

Esperamos que comience la ejecución del presupuesto de inversión, de $11 mil millones, dijo Mulino, cuando se refirió a la reciente aprobación del presupuesto general de la nación.

Destacó que Copa Airlines reunió a más de 500 emprendedores en un foro de promoción turística, donde “se fortaleció la competitividad en el sector”.

“Quiero pedirles mucha prudencia: cuidado con los ríos y quebradas que crecen rápidamente”, pidió el mandatario previo a las fiestas patrias, entre el 3 y el 5 de noviembre.

Sobre los efectos climáticos provocados por el paso del huracán Melissa en el Caribe, Mulino resaltó la labor del Ministerio de Gobierno y de Sinaproc durante los últimos días. El país sufrió los efectos indirectos del huracán, sobre todo en las provincias de Veraguas y Los Santos, donde varios ríos se desbordaron.

“Mi gobierno no va a regalar plata. El desarrollo y el déficit que tenemos se va a ir cubriendo con inversión privada”, apuntó el presidente.

Se han emitido cerca de 200 mil contratos de trabajo este año 2025, señaló el presidente José Raúl Mulino.

Aseguró que la primera etapa de construcción del nuevo Mercado de Mariscos en Pedregal tiene un 90% de avance, prevén concluirla en diciembre.

El presidente resaltó que en el país se realizó la primera cirugía de corazón hecha por la Caja de Seguro Social (CSS) a una menor de edad en la Ciudad de la Salud.

Anunció que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) entregará más de 300 títulos de propiedad en San Martín, Pacora y Las Mañanitas este 31 de octubre.

Mulino entregará 300 títulos de propiedad en Panamá Este.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/g2J6Yah9dP — La Prensa Panamá (@prensacom) October 30, 2025

Mulino pide colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Resaltó el apoyo de Estados Unidos y pidió el apoyo de Brasil para combatir a los señores de la droga. Indicó que lo primero que se hizo fue controlar el paso de migrantes por el Istmo y ahora están combatiendo la delincuencia y tráfico de drogas.

“Incautamos 50% más de armas y aumentamos 40% la incautación de estupefacientes”, afirmó el Mulino.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/D3EPeJhygQ — La Prensa Panamá (@prensacom) October 30, 2025

El presidente envió las condolencias por el fallecimiento de las dos niñas en la Comarca, cuando se dirigían a la escuela. Reconoce que no fueron suficientes los puentes zarzos que construyeron durante el primer año de gestión en esas áreas de difícil acceso y hacen falta más. Anunció la construcción de nuevos puentes en más de cien áreas.

“Tenemos un plan para cubrir más de 100 puntos con la construcción de nuevos puentes para que los panameños vayan más seguro a la escuela o al trabajo”, afirmó Mulino.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/coOpi8TGuV — La Prensa Panamá (@prensacom) October 30, 2025

Sergio Díaz Granados, presidente regional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), habla sobre la financiación del proyecto. Lleva más del 70%.

Agradece al presidente José Raúl Mulino por las gestiones para organizar un foro económico a principios de 2026, el cual busca ser conocido como ‘el Davos de América Latina y el Caribe’.

“El proyecto nació en 2001 y ha representado una continuidad en el tiempo para bien”, afirmó el presidente José Raúl Mulino sobre el Programa de Saneamiento.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Ljy80siFEc — La Prensa Panamá (@prensacom) October 30, 2025

Comenzó la conferencia con la presentación de un video sobre los avances del proyecto de saneamiento de la Bahía.