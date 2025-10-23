Minuto a minuto: conferencia de prensa del presidente Mulino desde Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabeza este jueves 23 de octubre un Consejo de Gabinete ampliado en la provincia de Veraguas.

El mandatario, antes de la reunión con su equipo de gobierno, ofrece su conferencia de prensa semanal.

Sobre la aprobación en la Asamblea Nacional, por insistencia, de la ley que deja como una opción el examen de barra para ejercer la abogacía, Mulino dijo que cree que es un gran error. "Esa ley distorsiona la manera de hacerse abogado en este país", afirmó. "No he visto el caso en detalle; haré lo que corresponda ante la Corte Suprema. Me preocupa mucho ese tema", dijo el mandatario, quien agregó que la estudió con el grupo de asesores y que las observaciones que hizo son puntuales. "Eliminar el examen de barras es un error que distorsiona cómo se hace abogado en Panamá", afirmó el presidente José Raúl Mulino.

Mulino también habló sobre la Unidad de Coordinación de Legal que se creó, argumentando que su "preocupación es la impunidad respecto a los delitos que se cometen contra el Estado. Esa unidad busca apoyar a las entidades que desean presentar denuncias. No se trata de una procuraduría paralela. Pregúntele al expresidente Varela y a la exprocuradora Kenia Porcell. El presidente José Raúl Mulino aclara que la nueva unidad de coordinación legal no intervendrá en casos como Odebrecht ni otros procesos judiciales en curso.

En la conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió a la licitación de los uniformes para la Policía Nacional: “Todo lo actuado fue legal. Hace 10 años no se compran uniformes ni botas para los policías. Creo que en algunos sectores se adelantó la crítica. Se convocó un nuevo acto público para el 19 de noviembre, donde se recibirán las propuestas. Mañana se hará un llamado a los interesados.

A pocos días de empezar las fiestas patrias, Mulino dijo que espera que se participe con entusiasmo y aprovechó la ocasión para referirse a las relaciones con Estados Unidos. Afirmó que ha sido un año complicado y que el país ha recuperado su dignidad patria y que no se le regalará a nadie. “Hablaron mentiras, de bases militares, que no existen ni van a existir”.

Sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer, Mulino dijo: “Los títulos no hacen a las instituciones, y ese fue un ministerio que nació con nombre propio, pero se politizó. Queremos crear una entidad menos burocrática, y espero que la Asamblea le dé un debate de altura”.

“A quien no ejecute una concesión durante mi gobierno se le retirará, y espero que esto, en su conjunto, genere una mejora significativa”, afirmó Mulino.

Estamos listos para que el Idaan reciba la planta de tratamiento de aguas residuales y la red de alcantarillado de Santiago.

Mulino indicó que le ha pedido a la AMP que inicie una licitación internacional y abierta durante los primeros meses de 2026 para el caso de Isla Margarita.

“La Autoridad Marítima de Panamá ha dejado de ser una institución al servicio de intereses particulares y mafiosos, para trabajar por los intereses nacionales y la generación de empleos”, dijo Mulino.

Mulino dijo que la construcción del puerto, en el sector de Puerto Armuelles, avanza, y que ya se han levantado 42 pilotes. “Este puerto va a ser la puerta de entrada de muchas otras oportunidades en el ambiente logístico en ese lugar”.

Sobre las licitaciones para las computadoras portátiles, para los estudiantes, dijo que se están haciendo las gestiones entre Meduca, AIG, Senacyt, y se está sumando a la Universidad Tecnológica de Panamá para adquirirlas.

En Veraguas se desarrollan 18 proyectos, entre ellos el Instituto Profesional y Técnico (IPT) y la Escuela Normal de Santiago. Este conjunto de proyectos beneficiará a ocho mil estudiantes.

Mulino dijo que empresarios navieros internacionales se movilizaran a Panamá y que se les sugirió la construcción de nuevos puertos. "Construyan los puertos y nosotros pondremos los contenedores", destaca Mulino sobre la visión internacional de crecimiento marítimo que consolida a Panamá como un hub logístico.