Minuto a minuto: conferencia de prensa del presidente Mulino desde Veraguas
El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabeza este jueves 23 de octubre un Consejo de Gabinete ampliado en la provincia de Veraguas.
El mandatario, antes de la reunión con su equipo de gobierno, ofrece su conferencia de prensa semanal.
Sobre la aprobación en la Asamblea Nacional, por insistencia, de la ley que deja como una opción el examen de barra para ejercer la abogacía, Mulino dijo que cree que es un gran error. “Esa ley distorsiona la manera de hacerse abogado en este país”, afirmó. “No he visto el caso en detalle; haré lo que corresponda ante la Corte Suprema. Me preocupa mucho ese tema”, dijo el mandatario, quien agregó que la estudió con el grupo de asesores y que las observaciones que hizo son puntuales.
Mulino también habló sobre la Unidad de Coordinación de Legal que se creó, argumentando que su “preocupación es la impunidad respecto a los delitos que se cometen contra el Estado. Esa unidad busca apoyar a las entidades que desean presentar denuncias. No se trata de una procuraduría paralela. Pregúntele al expresidente Varela y a la exprocuradora Kenia Porcell.
En la conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió a la licitación de los uniformes para la Policía Nacional: “Todo lo actuado fue legal. Hace 10 años no se compran uniformes ni botas para los policías. Creo que en algunos sectores se adelantó la crítica. Se convocó un nuevo acto público para el 19 de noviembre, donde se recibirán las propuestas. Mañana se hará un llamado a los interesados.
A pocos días de empezar las fiestas patrias, Mulino dijo que espera que se participe con entusiasmo y aprovechó la ocasión para referirse a las relaciones con Estados Unidos. Afirmó que ha sido un año complicado y que el país ha recuperado su dignidad patria y que no se le regalará a nadie. “Hablaron mentiras, de bases militares, que no existen ni van a existir”.
Mulino dijo que empresarios navieros internacionales se movilizaran a Panamá y que se les sugirió la construcción de nuevos puertos.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, inició la conferencia de prensa en Veraguas, refiriéndose a la ampliación de la carretera Panamericana, desde Loma Campana hasta Santiago y desde Santiago a David, Chiriquí. “Vamos a arreglar los tranques y mejorar el tránsito entre Panamá y David”.
