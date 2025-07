Minuto a minuto: conferencia semanal del presidente Mulino

La demanda el contralor, que apoyo plenamente, todos han visto que ese contrato le ha costado al Estado lo que no hemos ganado. Ese contrato cuando fue renovado, por 25 años, no lo refrendó el contralor. Eso es lo que se demandó, se pide la nulidad porque no se refrendó. El otro tema, es el proceso de venta de esos puertos, nosotros no sabemos, si que Panamá hará una política de puertos que se anunciará en su momento.

Presidente José Raúl Mulino informó sobre la demanda contra un contrato portuario que no fue refrendado legalmente y anunció que Panamá presentará una política integral para gestionar sus puertos, aprovechando su ubicación estratégica en el comercio global.… pic.twitter.com/MBWC3GVOvP — La Prensa Panamá (@prensacom) July 31, 2025