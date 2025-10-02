Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino habla en conferencia de prensa
El presidente de la República, José Raúl Mulino, habla en conferencia de prensa este jueves 2 de octubre, sobre distintos temas de interés nacional.
Sobre la villa diplomática, el presidente Mulino expresó: Mi gobierno se ha distinguido por venir recogiendo obras tiradas en el tiempo. Hospitales, canchas deportivas. La villa diplomática es un monumento histórico, allí vivieron todos los jefes del Comando Sur acreditados en Panamá. Yo voy a reconstruir eso. Si a alguien le molesta la cancha de tenis se puede eliminar.
Mulino habló de daños patrimoniales por $600 millones, pero no hay una relación de causa efecto entre delitos cometidos, la gravedad de los actos y las medidas legales que se imponen. “Pero los jueces de garantías no tienen jefes. El error más grande de la administración pública es tener funcionarios sin jefes. Pero en el sistema penal acusatorio es igualito. Es decepcionante frente a una ciudadanía que exige justicia”.
Mulino habló de una recepción que ofreció Trump a todos los jefes de Estados, que asistieron a la reunión de la ONU. “Repitió el discurso de la mañana, hubo una fila para fotos, el encuentro fue muy cordial. Nos exhortamos a seguir trabajando mucho. La agenda del presidente Trump es complicada, y gracias a Dios Panamá no está allí”.