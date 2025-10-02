Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino habla en conferencia de prensa

Mulino habló de daños patrimoniales por $600 millones, pero no hay una relación de causa efecto entre delitos cometidos, la gravedad de los actos y las medidas legales que se imponen. “Pero los jueces de garantías no tienen jefes. El error más grande de la administración pública es tener funcionarios sin jefes. Pero en el sistema penal acusatorio es igualito. Es decepcionante frente a una ciudadanía que exige justicia”.