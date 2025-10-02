Panamá, 02 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Presidencia de la República

    Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino habla en conferencia de prensa

    Henry Cárdenas P. / Yolanda Sandoval
    02 oct 2025 - 01:27 PM
    Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino habla en conferencia de prensa
    José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía/Presidencia

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, habla en conferencia de prensa este jueves 2 de octubre, sobre distintos temas de interés nacional.

    Agregó sobre la villa diplomática: “No será una casa para francachelas, ni para fiestas ni orgías, nada de eso”, le dije a los residentes de la zona de Quarry Heights.

    Sobre la villa diplomática, el presidente Mulino expresó: Mi gobierno se ha distinguido por venir recogiendo obras tiradas en el tiempo. Hospitales, canchas deportivas. La villa diplomática es un monumento histórico, allí vivieron todos los jefes del Comando Sur acreditados en Panamá. Yo voy a reconstruir eso. Si a alguien le molesta la cancha de tenis se puede eliminar.

    El presidente le quitó el respaldo a la ley presentada por el procurador Luis Gómez, ya que le preocupa que esta norma plantea iniciar procesos sin auditoría forense de la Contraloría General de la República.

    Me preocupa que el debate nacional está cayendo en insustancial. “No podemos tener diputados para la taquilla y creen que con eso cumplen con sus funciones”, esto lo dijo cuando se le preguntó por los proyectos enviados por el procurador a la Asamblea Nacional.

    Mulino lanzó una dura crítica al sistema financiero y la banca. “La plata sucia ha circulado por el sistema bancario panameño, que no lo deja muy bien parado. Se lavó en el sistema bancario y es muy peligroso”.

    Mulino habló de daños patrimoniales por $600 millones, pero no hay una relación de causa efecto entre delitos cometidos, la gravedad de los actos y las medidas legales que se imponen. “Pero los jueces de garantías no tienen jefes. El error más grande de la administración pública es tener funcionarios sin jefes. Pero en el sistema penal acusatorio es igualito. Es decepcionante frente a una ciudadanía que exige justicia”.

    Sobre la ley que establece un 25% de descuento en los seguros de autos, el mandatario dijo que no la ha leído, aunque ha escuchado las críticas y las encuentra bastante válidas, pero espera leerla para tomar una decisión.

    Mulino habló de una recepción que ofreció Trump a todos los jefes de Estados, que asistieron a la reunión de la ONU. “Repitió el discurso de la mañana, hubo una fila para fotos, el encuentro fue muy cordial. Nos exhortamos a seguir trabajando mucho. La agenda del presidente Trump es complicada, y gracias a Dios Panamá no está allí”.

    “Tengo muchas reservas con respecto al Parlacen. Ya es una vez se intentó salir y fue un problema. Prefiero seguir con buenas relaciones que enfrascarme como un Cid Campeador”.

    Al presidente le preguntaron si ¿está el gobierno dispuesto a salir del Parlacen?

    Cree que los diputados del Parlacen se deben escoger por elección popular. Escogerlos de a dedo les quita legitimidad.

    En temas internacionales, Mulino indicó que Haití, lamentablemente, es un país fallido. Panamá proporcionará entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá. “No mandaremos policías para que mueran en Haití”.

    El presidente adelantó que hay que arreglar el anfiteatro del antiguo Figali, si es que se seguirá utilizando para eventos como Premios Juventud.

    A propósito del reciente evento Premios Juventud, Mulino indicó que el acuerdo del Gobierno con Univisión es de seis meses conjuntos para lanzar la marca Panamá a nivel mundial para la atracción de turistas.

    El presidente apareció en la conferencia de prensa con un cabestrillo, luego de su operación de hombro en Nueva York.

    Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino habla en conferencia de prensa
    El presidente Mulino en la conferencia de prensa de este jueves 2 de octubre. LP/Mario De Gracia

    Anunció que la Caja de Seguro Social ya suma la operación de 37 mamógrafos en todo el país para la detección del cáncer de mama.

    El presidente Mulino habla de los cursos del Inadeh para instrucciones técnicas. Hay 1,885 cursos disponibles en este momento.

    Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, empezó la conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino, para hablar de 11 obras que están en licitación o en proceso de homologación en su cartera.

    Inicia la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: José Raúl MulinoPresidencia de la República

    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre. Leer más
    • Por dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’. Leer más
    • Desorden y riesgo patrimonial durante jornadas de peatonalización en el Casco Antiguo. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más