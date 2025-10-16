Panamá, 16 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Presidencia de la República

    Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino realiza su conferencia de prensa semanal

    Henry Cárdenas P. / Mario De Gracia
    16 oct 2025 - 01:25 PM
    Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino realiza su conferencia de prensa semanal
    José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía/Presidencia

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo su habitual conferencia de prensa semanal de los jueves. El mandatario aborda diversos temas de actualidad nacional.

    “No es sano utilizar a Panamá como caballito” para que te sancionen o eliminar una empresa china que ya opera en Panamá. “Somos un país que tiene una presencia China inobjetable por siglos”, afirmó.

    Mulino se refiere sobre los rumores de presiones de la Embajada de Estados Unidos en Panamá para frenar las relaciones con empresas chinas: “esa no es la manera” de tener una sana relación bilateral con Washington. Dijo que hay una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos amenazando con quitar visas.

    El presidente Mulino confirmó que viajará República Dominicana en diciembre próximo para participar en la Cumbre de las Américas.

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, intervino durante la conferencia para referirse a la situación de los médicos graduados y señaló que “han saldado la mora” de nombramiento de internos.

    “La restricción del gasto también golpeó a la Biblioteca Nacional”, admitió el presidente. Segundos después aseguró que le asignarán $1.5 millones más para su presupuesto 2026.

    “Estamos mejorando el cobro fiscal”, dijo Mulino. “Había vacas sagradas aquí”, aseguró.

    Sobre la deuda pública, Mulino reconoció que están haciendo un esfuerzo para contenerla con la reducción de gastos en algunos rubros del presupuesto. “Lo importante es cumplir con la deuda con relación al PIB”, dijo.

    En materia económica, Mulino dijo que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, está en Washington, Estados Unidos, para reunirse con miembros de la banca internacional.

    El 2 de diciembre Mulino acudirá a Brasil a la Cumbre de Presidentes de Mercosur, para llevar la oficialización de Panamá como Estado asociado. “El aporte de Panamá es su posición estratégica”, dijo al argumentar que aprovecharían la plataforma logística para evitar aranceles que les ha gravado Estados Unidos.

    Sobre la situación de los médicos graduados, el mandatario informó que los cupos para médicos internos pasaron de 330 a 650 “debido a la oferta grande de las diferentes universidades”.

    El presidente Mulino dijo que la Unidad de Coordinación Legal, que aprobó su Gabinete para que opere desde el Ministerio de Gobierno, “no es una procuraduría paralela”. Mulino justificó la Unidad de Coordinación Legal centralizada en el Ejecutivo porque le preocupa el “sentimiento de impunidad que hay” en la población.

    El presidente asegura que las placas de finalización de obras públicas no llevan su nombre.

    “Se acabo el relajo”, el presidente dice que habrá servicio libre de bunkering de combustible para naves que recarguen en la bahía de Panamá. “Se abre la libre competencia”, dijo Mulino, al manifestar que un “reducido grupo” tiene el negocio.

    El mandatario dijo que la Autoridad Marítima de Panamá canceló una concesión con permiso provisional de Perico Island Maritimal Services que operaba un muelle de pasajeros en Amador. La AMP denegó una solicitud de concesión presentada por la empresa Perico Island Maritimal Service, S.A., para el uso de un área de 4,727.21 metros cuadrados ubicada en la Calzada de Amador.

    Promesa de campaña en riesgo: Mulino señaló que el dinero que iban a destinar para la Ciudad Universitaria de la Universidad de Panamá (UP) será destinado a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) “por falta de cooperación” del rector Eduardo Flores Castro.

    Mulino resaltó la participación de 391 mil personas en el Segundo Simulacro de Evacuación ante desastres. Al mismo tiempo, lamentó la explosión de este 16 de octubre en un edificio de la Ave. Ricardo J. Alfaro.

    Mulino reportó que en la Caja de Seguro Social (CSS) se han registrado 706 querellas penales por retención indebida de cuota por parte de los empleadores.

    En otro tema, el presidente dijo que aviones privados se niegan a pagar tasa aeroportuaria en el aeropuerto de Río Hato (Scarleltte Martínez). “Es una guayaba”, dijo Mulino, al señalar que obligará su cobro.

    Mulino anunció que en septiembre se han dado 3,565 operaciones aéreas en el Aeropuerto de Tocumen, un incremento con respecto al año pasado, según indicó.

    El presidente adelantó que habrá Consejo de Gabinete ampliado el próximo jueves en Veraguas.

    Mulino dijo que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitará Panamá, particularmente la Asamblea Nacional para hablar sobre Mercosur, esto será el 20 de octubre.

    Mulino recordó que falta la designación de dos candidatos para magistrados suplentes. Adelantó que serán anunciados después del próximo Consejo de Gabinete.

    Empieza la conferencia de prensa del presidente Mulino, quien agradeció a la Asamblea Nacional la ratificación de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: José Raúl MulinoPresidencia de la República

    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá 1-1 Surinam, termina el partido. Leer más
    • El Estado todavía no recibe regalías por la exportación del concentrado de cobre, porque espera un informe de Minera Panamá: Moltó. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más