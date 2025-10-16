Minuto a minuto: el presidente José Raúl Mulino realiza su conferencia de prensa semanal
El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo su habitual conferencia de prensa semanal de los jueves. El mandatario aborda diversos temas de actualidad nacional.
Mulino se refiere sobre los rumores de presiones de la Embajada de Estados Unidos en Panamá para frenar las relaciones con empresas chinas: “esa no es la manera” de tener una sana relación bilateral con Washington. Dijo que hay una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos amenazando con quitar visas.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, intervino durante la conferencia para referirse a la situación de los médicos graduados y señaló que “han saldado la mora” de nombramiento de internos.
“La restricción del gasto también golpeó a la Biblioteca Nacional”, admitió el presidente. Segundos después aseguró que le asignarán $1.5 millones más para su presupuesto 2026.
Sobre la deuda pública, Mulino reconoció que están haciendo un esfuerzo para contenerla con la reducción de gastos en algunos rubros del presupuesto. “Lo importante es cumplir con la deuda con relación al PIB”, dijo.
El 2 de diciembre Mulino acudirá a Brasil a la Cumbre de Presidentes de Mercosur, para llevar la oficialización de Panamá como Estado asociado. “El aporte de Panamá es su posición estratégica”, dijo al argumentar que aprovecharían la plataforma logística para evitar aranceles que les ha gravado Estados Unidos.
Sobre la situación de los médicos graduados, el mandatario informó que los cupos para médicos internos pasaron de 330 a 650 “debido a la oferta grande de las diferentes universidades”.
El presidente Mulino dijo que la Unidad de Coordinación Legal, que aprobó su Gabinete para que opere desde el Ministerio de Gobierno, “no es una procuraduría paralela”. Mulino justificó la Unidad de Coordinación Legal centralizada en el Ejecutivo porque le preocupa el “sentimiento de impunidad que hay” en la población.
El mandatario dijo que la Autoridad Marítima de Panamá canceló una concesión con permiso provisional de Perico Island Maritimal Services que operaba un muelle de pasajeros en Amador. La AMP denegó una solicitud de concesión presentada por la empresa Perico Island Maritimal Service, S.A., para el uso de un área de 4,727.21 metros cuadrados ubicada en la Calzada de Amador.