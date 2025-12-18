Panamá, 18 de diciembre del 2025

    Presidencia de la República

    Minuto a minuto: el presidente Mulino habla de diferentes temas de actualidad

    Henry Cárdenas P. / Yolanda Sandoval
    18 dic 2025 - 02:57 PM
    Minuto a minuto: el presidente Mulino habla de diferentes temas de actualidad
    José Raúl Mulino, presidente de la República. Archivo

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza su conferencia de prensa semanal, donde reacciona a diferentes temas de actualidad nacional.

    Mulino reveló que pidió a todos los ministerios cambiar las comisiones evaluadoras de las licitaciones, en función de la ley de contrataciones públicas. Dijo que esas comisiones no están sirviendo. “El próximo contrato público que venga a Gabinete y no se haya cambiado la comisión evaluadora, no se aprueba”.

    El que extorsiona es un delincuente. Algunos lo hacen abiertamente, otros a través de mensajitos, redes y entrevistas mañaneras. Aquí hay gente en todas las gamas que se ha dedicado a esto. Lo único bueno que ha pasado aquí, es que ya todo se sabe. Quiénes estaban, quiénes hicieron, quiénes coadyuvaron. Olvídense de lo que quisieron hacer conmigo, ese no es el tema. Es lo que quisieron hacerle a la estructura democrática del país, a punta de maleantería política. No tengo mucha fe que algo les vaya a pasar, pero que los investiguen y presenten denuncias, dijo Mulino sobre supuestos casos de extorsión.

    Mi gobierno no tiene una relación directa con Ramón Carretero, ni él juega un rol importante en términos de actividad económica del país, dijo Mulino sobre el empresario panameño incluido por Estados Unidos en la lista Clinton. Deberá responder ante las autoridades de Estados Unidos. “Es un tema ajeno al gobierno”.

    El contralor Anel Flores dijo que ahora el bochinche es que hay un negociado porque él participa en el negocio de producción de caña, pero no hay ningún negociado. Dijo que cualquiera podrá importar y que “como industria azucarera” garantizarán que toda la producción de caña local se compre para producción de azúcar.

    Mulino dijo que no sabía cuál sería ese posible negociado con el etanol, ante una pregunta de los medios. “Aquí no hay ni una caña que produzca etanol para que estén hablando de negociado”. El gobierno de Mulino impulsa nueva ley para reactivar caña de azúcar y atraer inversión.

    A los periodistas y medios Mulino dijo: No hay un presidente oculto ni agendas prehechas con los medios de comunicación. Siguió con este tema, indicando que los periodistas son libres de preguntar, con los cual seguirá con las conferencias de prensa semanales, a pesar de que le han aconsejado que no las realice porque “a veces te desbocas y te hace daño”, relató como parte de sus conversaciones con personas allegadas a él.

    Mulino informó que el flujo migratorio por Darién es el más bajo en los últimos 13 años. Este lunes se llevará adelante el vuelo número 60, como parte del programa “retorno voluntario”. Será el primero a Venezuela, retornan 70 venezolanos a Caracas.

    El mandatario anunció que los puentes zarzos, que se harán en la comarca, se harán con los ingresos de la mina, serán en total 100 puentes.

    El presidente dijo: “En el área económica, el mayor desafío del gobierno es poder hacer girar la rueda de la economía para que el progreso llegue a todos los hogares panameños. Habló de un crecimiento en el IMAE del 4%, frente a 2% del 2024.

    Mulino habló del dolor que está produciendo en el país las muertes de panameños producto de la delincuencia. Dijo que 6 de cada 10 muertes tienen su origen en la delincuencia y el crimen organizado.

    Entre las carreteras que estarán conectadas con el Cuarto Puente, se encuentran la avenida Omar Torrijos, la Ascanio Arosemena y el Corredor Norte. La obra estaría terminada para octubre de 2028.

    El ministro Andrade anunció que se construirá un intercambiador que conectará el Cuarto Puente con varias vías principales de la ciudad capital.

    La conferencia de prensa semanal de presidente Mulino inició con una presentación del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien da detalles sobre el avance del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

    TEMAS: Presidencia de la RepúblicaJosé Raúl Mulino

