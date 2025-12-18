Minuto a minuto: el presidente Mulino habla de diferentes temas de actualidad

El que extorsiona es un delincuente. Algunos lo hacen abiertamente, otros a través de mensajitos, redes y entrevistas mañaneras. Aquí hay gente en todas las gamas que se ha dedicado a esto. Lo único bueno que ha pasado aquí, es que ya todo se sabe. Quiénes estaban, quiénes hicieron, quiénes coadyuvaron. Olvídense de lo que quisieron hacer conmigo, ese no es el tema. Es lo que quisieron hacerle a la estructura democrática del país, a punta de maleantería política. No tengo mucha fe que algo les vaya a pasar, pero que los investiguen y presenten denuncias, dijo Mulino sobre supuestos casos de extorsión.