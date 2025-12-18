Minuto a minuto: el presidente Mulino habla de diferentes temas de actualidad
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza su conferencia de prensa semanal, donde reacciona a diferentes temas de actualidad nacional.
Mulino reveló que pidió a todos los ministerios cambiar las comisiones evaluadoras de las licitaciones, en función de la ley de contrataciones públicas. Dijo que esas comisiones no están sirviendo. “El próximo contrato público que venga a Gabinete y no se haya cambiado la comisión evaluadora, no se aprueba”.
El que extorsiona es un delincuente. Algunos lo hacen abiertamente, otros a través de mensajitos, redes y entrevistas mañaneras. Aquí hay gente en todas las gamas que se ha dedicado a esto. Lo único bueno que ha pasado aquí, es que ya todo se sabe. Quiénes estaban, quiénes hicieron, quiénes coadyuvaron. Olvídense de lo que quisieron hacer conmigo, ese no es el tema. Es lo que quisieron hacerle a la estructura democrática del país, a punta de maleantería política. No tengo mucha fe que algo les vaya a pasar, pero que los investiguen y presenten denuncias, dijo Mulino sobre supuestos casos de extorsión.
Mi gobierno no tiene una relación directa con Ramón Carretero, ni él juega un rol importante en términos de actividad económica del país, dijo Mulino sobre el empresario panameño incluido por Estados Unidos en la lista Clinton. Deberá responder ante las autoridades de Estados Unidos. “Es un tema ajeno al gobierno”.
El contralor Anel Flores dijo que ahora el bochinche es que hay un negociado porque él participa en el negocio de producción de caña, pero no hay ningún negociado. Dijo que cualquiera podrá importar y que “como industria azucarera” garantizarán que toda la producción de caña local se compre para producción de azúcar.
A los periodistas y medios Mulino dijo: No hay un presidente oculto ni agendas prehechas con los medios de comunicación. Siguió con este tema, indicando que los periodistas son libres de preguntar, con los cual seguirá con las conferencias de prensa semanales, a pesar de que le han aconsejado que no las realice porque “a veces te desbocas y te hace daño”, relató como parte de sus conversaciones con personas allegadas a él.
Mulino informó que el flujo migratorio por Darién es el más bajo en los últimos 13 años. Este lunes se llevará adelante el vuelo número 60, como parte del programa “retorno voluntario”. Será el primero a Venezuela, retornan 70 venezolanos a Caracas.
El mandatario anunció que los puentes zarzos, que se harán en la comarca, se harán con los ingresos de la mina, serán en total 100 puentes.
