Panamá, 14 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Presidencia de la República

    Minuto a minuto: el presidente Mulino habla en conferencia de prensa

    Redacción de La Prensa
    14 ago 2025 - 01:27 PM
    El presidente José Raúl Mulino. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, habla conferencia de prensa este jueves 14 de agosto sobre diversos temas de actualidad.

    El presidente Mulino informó que en Coclé se entregaron 160 títulos de propiedad por parte de la Anati.

    Felicita a Emily Santos por las dos medallas en los Juegos Panamericanos Junior: “Felicidades Emily”.

    El presidente Mulino adelantó que Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales, como parte de los esfuerzos del Gobierno de salir de estas listas.

    Quiero destacar que esta es una decision exclusiva del Órgano Judicial. No tiene aval del poder Ejecutivo, dijo el presidente Mulino. En términos personales no los respaldo. No es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones. Además tenemos limitaciones presupuestarias grandes. La contención del gasto no es un capricho.

    El presidente José Raúl Mulino empieza la conferencia de prensa refiriéndose a las jubilaciones especiales de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

    Redacción de La Prensa

    TEMAS: José Raúl MulinoPresidencia de la República

