NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
|
Presidencia de la República
Minuto a minuto: el presidente Mulino habla en conferencia de prensa
14 ago 2025 - 01:27 PM
El presidente de la República, José Raúl Mulino, habla conferencia de prensa este jueves 14 de agosto sobre diversos temas de actualidad.
Quiero destacar que esta es una decision exclusiva del Órgano Judicial. No tiene aval del poder Ejecutivo, dijo el presidente Mulino. En términos personales no los respaldo. No es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones. Además tenemos limitaciones presupuestarias grandes. La contención del gasto no es un capricho.