Minuto a minuto: Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza su habitual conferencia de prensa desde el Palacio de Las Garzas.
El mandatario abordará diferentes temas de actualidad nacional e internacional.
Mulino afirmó que desde los centros penitenciarios se coordinaban actividades delictivas y hechos de extrema violencia. Como ejemplo, mencionó el caso de la menor de 10 años asesinada durante un ataque sicarial dirigido contra la pareja de su madre, quien, según indicó, mantenía antecedentes penales y había sobrevivido previamente a un hecho similar.
El mandatario lamentó que una menor de edad quedara expuesta a este tipo de acciones criminales y reiteró la necesidad de combatir las estructuras delictivas que continúan operando desde las cárceles.
Asimismo, pidió a la Policía Nacional a identificar y capturar a los responsables del crimen, y pidió al Órgano Judicial que, una vez sean procesados, reciban condenas acordes con la gravedad de los hechos.
Mulino aseguró que el centro de detención de Punta Coco nunca funcionó como una cárcel. Explicó que el traslado de privados de libertad a la isla Coiba responde a razones de seguridad, ya que en ese lugar no existe cobertura de telefonía celular, lo que impide cualquier tipo de comunicación con el exterior a través de estos dispositivos.
“Yo si espero que los indices empiecen a bajar y que esta matanza merme”, aseguró.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que, en el caso de la menor de 10 años asesinada junto a su padrastro, la víctima no residía en el área de La Locería, sino en San Miguelito.
Fernández señaló que las investigaciones preliminares apuntan a que el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre pandillas. Añadió que ya se activaron labores de inteligencia para ubicar y capturar a los responsables.
Asimismo, indicó que el aumento de los hechos sicariales está vinculado a las constantes incautaciones de drogas y armas por parte de los estamentos de seguridad, lo que genera disputas entre grupos criminales.
Respecto a su reunión con los diputados del partido Realizando Metas, Mulino aseguró que esta no fue secreta, pero desconoce porque “esta no se anunció”.
Afirmó que se ha reunido con todas las bancadas porque debe conocer la realidad del Órgano Legislativo en miras a una nueva elección de su junta directiva.
Respecto al posible conflicto de intereses relacionado con contrataciones de empresas vinculadas a los ministros de Obras Públicas y de Salud, Mulino aseguró que confía en las declaraciones de ambos funcionarios, aunque señaló que no le corresponde emitir “juicios de valor”.
Volvió a segurar que “no va a entregar las cabezas, porque así los editoriales lo pidan”.
Sobre las inspecciones y visitas que realiza el contralor general, Anel Flores, Mulino aseguró que cuenta con todo su respaldo para garantizar que los contratistas cumplan con la ejecución de las obras públicas.
Aseguró que su presencia en el campo contribuye a una mayor supervisión del uso de los fondos públicos.
“Creo que el tiempo de los contralores refrigerados ya quedó atrás. El señor Flores está en la calle verificando cada uno de los proyectos donde hay dinero público invertido, para garantizar que esos recursos se utilicen adecuadamente y que las obras produzcan los resultados esperados”, afirmó.
Con el traslado de reclusos de máxima seguridad a la isla Coiba, el presidente aseguró que el centro penitenciario utilizado no se encuentra dentro del área protegida.
“No hay daño ecológico por llevar a 29 personas a las instalaciones del Senan”, sostuvo el mandatario.
Mulino también cuestionó a quienes se oponen a la medida, al señalar que muchos de ellos no se pronunciaron sobre el impacto ambiental generado por la migración irregular a través de la selva del Darién. Asimismo, manifestó que espera que las críticas no respondan a un intento de proteger a los privados de libertad trasladados.
El presidente explicó que estos reclusos de alta peligrosidad permanecen bajo estricta custodia en un centro del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y rechazó la percepción de que se encuentren circulando libremente por la isla.
“Estos presos de alta peligrosidad, que operan desde las cárceles, no están sueltos por la isla, que es la impresión que dan muchos. Están detenidos en el centro del Senan, el mismo lugar donde son recluidas personas vinculadas a delitos ambientales y pescadores ilegales”, afirmó.
Luego de la fuga masiva de La Joyita, el pasado 1 de junio el presidente aseguró que “sancionará y denunciará a quien corresponda” luego de las investogaciones.
Además, afirmó que apenas conoció el hecho ordenó la separación de sus cargos de los guardias y del jefe de seguridad.
A su vez, aseguró que no piensa sacar o “entregar cabezas”, sólo porque se lo pidan. “No tengo ningún protegido. Sancionaré y denunciaré a quien corresponda”.
En temas económicos, el presidente aseguró que la economia panameña se ubicó en un 4.8% gracias al impulso de sectores como productos logísticos, transporte, el turismo, el comercio mayorista y minorista, así como la industria de la construcción.
“Ha sido mucho esfuerzo acomodar las finanzas de la nación”, aseguró.
Este crecimiento en las estadísticas se empezará a notar en las calles con más movimiento, más generación de empleo y oportunidades.
Respecto al combustible, Mulino aseguró que la semana pasada se produjo una baja y de mantenerse la tendencia del precio del petróleo, la próxima semana se podría tener otra baja en la gasolina y el diésel.