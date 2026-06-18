Minuto a minuto: Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino

Con el traslado de reclusos de máxima seguridad a la isla Coiba, el presidente aseguró que el centro penitenciario utilizado no se encuentra dentro del área protegida.

“No hay daño ecológico por llevar a 29 personas a las instalaciones del Senan”, sostuvo el mandatario.

Mulino también cuestionó a quienes se oponen a la medida, al señalar que muchos de ellos no se pronunciaron sobre el impacto ambiental generado por la migración irregular a través de la selva del Darién. Asimismo, manifestó que espera que las críticas no respondan a un intento de proteger a los privados de libertad trasladados.

El presidente explicó que estos reclusos de alta peligrosidad permanecen bajo estricta custodia en un centro del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y rechazó la percepción de que se encuentren circulando libremente por la isla.

“Estos presos de alta peligrosidad, que operan desde las cárceles, no están sueltos por la isla, que es la impresión que dan muchos. Están detenidos en el centro del Senan, el mismo lugar donde son recluidas personas vinculadas a delitos ambientales y pescadores ilegales”, afirmó.