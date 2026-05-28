Minuto a minuto: el presidente Mulino realiza conferencia de prensa desde Tocumen

El presidente José Raúl Mulino explicó que, tras los apagones registrados esta semana, la Secretaría de Energía reforzará la supervisión sobre la operación de la planta ubicada en la zona minera, luego de que un influjo de corriente afectara el sistema.

“Hasta donde sé ese aspecto se dio por un influjo de corriente al sistema y si bien se han hecho pruebas con relación a otras plantas, no la de la mina, pues hay que pelar mucho el ojo, para cuando usted le meta al sistema una cantidad de energía que no es la que está circulando no suframos eso”.

El presidente José Raúl Mulino explicó que, tras los apagones registrados esta semana, la Secretaría de Energía reforzará la supervisión sobre la operación de la planta ubicada en la zona minera, luego de que un influjo de corriente afectara el sistema.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/YR6wtFhG3G — La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026

Por otro lado, el mandatario también se refirió al desarrollo urbano, Mulino señaló que el país tiene el desafío de planificar mejor y aprovechar de manera sostenible e integradora los espacios. Puso como ejemplo el área desde donde está el Metro de Panamá, en Curundú, que tiene la Línea 1 y pronto la Línea 3, como cabecera del Complejo. Dijo que esa área al lado de la terminal de Albrook, y de donde será el acceso al Cuarto Puente, cobrará una importancia fundamental en materia de organización de la ciudad.