Minuto a minuto: el presidente Mulino realiza conferencia de prensa desde Tocumen
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza su habitual conferencia de prensa de los jueves, en esta ocasión desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
El mandatario abordará diferentes temas de actualidad nacional e internacional.
El presidente afirmó que la junta directiva de la Unachi debe entender en qué siglo vivimos y adaptarse a ello, y debe ser una Universidad del Siglo XXI y no un feudo de una rectora y de sus adláteres. "Si por mí fuera y tuviera la capcidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer. Por lo pronto, de mi Gobierno no habrá un solo centavo, como tuvo el cinismo de pedirme ayer a mí y al ministro de Economía, cinismo subrayado, para esa universidad".
“Lamento muchísimo la falta de renovación y los privilegios en esa entidad. Por supuesto que respeto la autonomía universitaria, pero no para ese tipo de privilegios y actos que rayan abiertamente en la moral pública. Creo que donde se forman profesionales no deben ocurrir tales situaciones. Eso no es normal".
Sobre la crisis en la Unachi, Mulino dijo que lo ocurrido ha sido un show lamentable que profundiza una mala imagen de una institución universitaria, con un entendimiento aberrante de lo que es la autonomía.
El presidente José Raúl Mulino calificó como “lamentable” lo ocurrido en la UNACHI, señalando que afecta la imagen de la institución y refleja un mal uso del concepto de autonomía universitaria. Destacó la necesidad de renovación, transparencia y modernización, comparando el… pic.twitter.com/ZLx32hC10A— La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026
El presidente José Raúl Mulino explicó que, tras los apagones registrados esta semana, la Secretaría de Energía reforzará la supervisión sobre la operación de la planta ubicada en la zona minera, luego de que un influjo de corriente afectara el sistema.
“Hasta donde sé ese aspecto se dio por un influjo de corriente al sistema y si bien se han hecho pruebas con relación a otras plantas, no la de la mina, pues hay que pelar mucho el ojo, para cuando usted le meta al sistema una cantidad de energía que no es la que está circulando no suframos eso”.
El presidente José Raúl Mulino explicó que, tras los apagones registrados esta semana, la Secretaría de Energía reforzará la supervisión sobre la operación de la planta ubicada en la zona minera, luego de que un influjo de corriente afectara el sistema.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/YR6wtFhG3G— La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026
Por otro lado, el mandatario también se refirió al desarrollo urbano, Mulino señaló que el país tiene el desafío de planificar mejor y aprovechar de manera sostenible e integradora los espacios. Puso como ejemplo el área desde donde está el Metro de Panamá, en Curundú, que tiene la Línea 1 y pronto la Línea 3, como cabecera del Complejo. Dijo que esa área al lado de la terminal de Albrook, y de donde será el acceso al Cuarto Puente, cobrará una importancia fundamental en materia de organización de la ciudad.
Mulino que se busca sumar turistas, porque analizó que pasaban muchos turistas y que muy pocos venían directamente a Panamá o se quedaban en Panamá. “Hemos ido aumentando la cantidad de visitantes. De hecho en los tres primeros meses crecimos un 17%. Llegando al récord histórico de un millón de turistas en un trimestre, lo que significa más movimiento económico y empleo en todo el país”.
Sobre el turismo e infraestructura, Mulino adelantó que se está rehabilitando, después de 40 años, las dos pistas de este Aeropuerto de Tocumen, que es una obra esperada para mejorar la eficiencia y seguridad de la terminal aérea con más pasajeros internacionales en América Latina. “Tocumen moviliza más pasajeros internacionales que los aeropuertos de México, Sao Paolo y Bogotá. Además, por segundo año consecutivo, ganó el Premio al Más Puntual”.
Agregó que el aeropuerto tiene un programa de inversiones por $440 millones.
Destacó además la rehabilitación de las dos pistas del Aeropuerto de Tocumen tras 40 años, su liderazgo regional en pasajeros internacionales y un crecimiento del 17% en turismo durante el primer trimestre, alcanzando un millón de visitantes y generando más movimiento económico… pic.twitter.com/uwWoFv4CAu— La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026
Sobre el empleo, el mandatario dijo que la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, que del 28 al 22 de mayo se registraron más de 8 mil 109 contratos laborales y que más del 50% fueron contratos definidos.
“Eso de una gran satisfacción porque sé muy bien que la preocupación número de todo el país, y me incluyo, es la generación de empleos, sobre todo para los jóvenes que más los están solicitando”.
Mulino se refirió al desarrollo económico señalando que se observan algunos brotes concretos en el comercio minorista como el de automóvil, “que creció un 14% e igualmente la venta de cemento y los bienes de capital, el aumento en la venta de estos productos es la muestra de una tendencia positiva”.