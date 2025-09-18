Minuto a minuto: el presidente Mulino realiza conferencia de prensa semanal
El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo su conferencia de prensa semanal. El mandatario aborda diferentes temas de la actualidad nacional.
Mulino se hará una cirugía de hombro, en el hospital de cirugías ambulatorias en Nueva York: “Lo pagaré yo, por supuesto”.
“El jueves me van a hacer una pequeña cirugía en este hombro, lo pago yo, por supuesto, y regresaré el domingo 28 a Panamá para estar el lunes en mi puesto.”, así menciona el presidente Mulino.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/e0VdDqq9qA— La Prensa Panamá (@prensacom) September 18, 2025
Si llegara a ser ley el proyecto que deroga el contrato de Panama Canal Railway Company lo veto, dijo Mulino.
El presidente José Raúl Mulino advirtió: “Ese proyecto, si llega a ser ley, lo veto”, refiriéndose a la derogatoria del contrato entre el Estado y Panamá Canal Railway Company.— La Prensa Panamá (@prensacom) September 18, 2025
Además, Panamá reafirma su liderazgo en la Marina Mercante mundial y apoya la reducción de gases… pic.twitter.com/zL0NknuGFt
Mulino anuncia licitación futura de laptops de última generación.
El presidente Mulino anuncia la licitación de laptops de última generación con inteligencia artificial, capacitación docente y mejor internet en las escuelas, reduciendo costos en un 95%.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/tsW0vUyfBH— La Prensa Panamá (@prensacom) September 18, 2025
Mulino adelanta que se formalizará el anuncio de los jamones navideños por parte del IMA. Asegura que “sin politiquería”. Agregó que no habrá jamón regalado.
El presidente Mulino anuncia que este año las cajas navideñas incluyen jamón, para que las familias puedan disfrutar de buena comida en la mesa, sin politiquerías y sin que sea regalado.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/hzzLuZh1yy— La Prensa Panamá (@prensacom) September 18, 2025