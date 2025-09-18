Panamá, 18 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Presidencia de la República

    Minuto a minuto: el presidente Mulino realiza conferencia de prensa semanal

    Henry Cárdenas P. / Yolanda Sandoval
    18 sep 2025 - 01:24 PM
    Minuto a minuto: el presidente Mulino realiza conferencia de prensa semanal
    José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo su conferencia de prensa semanal. El mandatario aborda diferentes temas de la actualidad nacional.

    El presidente viajará a Nueva York, por ocho días, a a partir de este domingo 21 de septiembre. Participará en la Asamblea General de la ONU.

    Mulino se hará una cirugía de hombro, en el hospital de cirugías ambulatorias en Nueva York: “Lo pagaré yo, por supuesto”.

    Si llegara a ser ley el proyecto que deroga el contrato de Panama Canal Railway Company lo veto, dijo Mulino.

    Mulino anuncia licitación futura de laptops de última generación.

    Mulino adelanta que se formalizará el anuncio de los jamones navideños por parte del IMA. Asegura que “sin politiquería”. Agregó que no habrá jamón regalado.

    El IMA inaugurará una nueva tienda en vía Tocumen. Se avanza en la construcción de tiendas en Río Hato, Aguadulce y Las Tablas.

    Cultura: Mulino volvió a criticar al gobierno anterior, indicando que se rescató la restauración del Museo Reina Torres Araúz. Se trata de “otro proyecto abandonado”. Las obras tienen 42% de avance.

    Sobre la Caja de Seguro Social Mulino adelantó que este fin de semana se inician las jornadas extraordinarias de resonancia magnética en el hospital de Chitré, Dr. Gustavo Nelson Collado.

    El Espacio del Emprendedor" de Ampyme tendrá nuevas sedes en Chiriquí y la región de Azuero, anunció el mandatario.

    Mulino critica al gobierno de Laurentino Cortizo, que no avanzó ni en el cuarto puente ni en la línea 3 del Metro de Panamá.

    La conferencia de prensa del presidente Mulino empieza con la presentación de un video sobre los trabajos de la línea 3 del Metro, con el inicio del funcionamiento de la tuneladora, para unir Farfán con Albrook.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

    TEMAS: José Raúl Mulino

