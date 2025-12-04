Minuto a Minuto: el presidente Mulino ofrece conferencia de prensa

El contralor no desaprovechó la oportunidad para criticar la gestión de los diputados que han alertado sobre el manejo y asignación de las transferencias. Dijo que esos mismos diputados y bancadas que han alzado la voz están pidiendo prórrogas de tiempo porque no han podido hacer su rendición de cuentas. “Como dicen allá en mi pueblo: están viendo la paja en el ojo ajeno y no en el de ellos... Entonces sí vamos a poner las cosas en rectitud, les anunció que con la misma rigurosidad que venimos trabajando, lo vamos hacer”.