Panamá, 04 de diciembre del 2025

    Presidencia de la República

    Minuto a Minuto: el presidente Mulino ofrece conferencia de prensa

    Henry Cárdenas P. / Yolanda Sandoval
    04 dic 2025 - 01:26 PM
    Minuto a Minuto: el presidente Mulino ofrece conferencia de prensa
    José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, ofrece este jueves 4 de diciembre su habitual conferencia de prensa.

    El mandatario aborda diversos temas de actualidad nacional.

    El contralor no desaprovechó la oportunidad para criticar la gestión de los diputados que han alertado sobre el manejo y asignación de las transferencias. Dijo que esos mismos diputados y bancadas que han alzado la voz están pidiendo prórrogas de tiempo porque no han podido hacer su rendición de cuentas. “Como dicen allá en mi pueblo: están viendo la paja en el ojo ajeno y no en el de ellos... Entonces sí vamos a poner las cosas en rectitud, les anunció que con la misma rigurosidad que venimos trabajando, lo vamos hacer”.

    Flores también se refirió a la asignación de recursos a los municipios. Dijo que son “transferencias legales” y habrá que ver cómo se usa el dinero. “Para eso estamos aquí”.

    Flores prometió que la próxima semana estarán entregando expedientes de 18 juntas comunales del gobierno anterior. Se quiere saber qué pasó con el manejo de los fondos en periodo electoral.

    El contralor Anel Flores reveló que están enviando al Ministerio Público 2,860 expedientes que suman un perjuicio por arriba de los $52 millones en los llamados auxilios económicos del Ifarhu.

    Chapman dijo que ha instruido la revisión de los procesos para otorgar estos fondos dentro del MEF. También ha solicitado el apoyo de la Contraloría en la creación de lineamientos específicos.

    En el caso puntual de los municipios dijo que hay una normativa muy extensa que ha sido diseñada para proveerlos de fondos a través de diferentes mecanismos. Nuestra Constitución Política, como la Ley 106 de 1973.

    Chapman recalcó que el Estado tiene la obligación de completar la gestión municipal cuando los fondos de estos municipios sean insuficientes... Mientras que la ley 37 de 2009, asigna al MEF la responsabilidad de garantizar las transferencias corrientes necesarias para que los municipios mantengan sus funciones administrativas. “De los 82 municipios, 64 no son autosuficientes”, indicó.

    El ministro Chapman justificó la asignación de recursos a los municipios que son muy distintos a lo que se conoce como el mecanismo bajo el esquema de descentralización paralela, luego que este diario publicó que la mayoría de los municipios favorecidos son justamente de los partidos aliados al gobierno; Realizando Metas y Cambio Democrático.

    “Nos tomamos con absoluta seriedad las observaciones formuladas y cuentan con la disposición de este gobierno y este ministro de actuar con transparencia en este proceso”, dijo Chapman

    Chapman dijo que cualquiera práctica que se aparte de la ley, que confunda la descentralización con clientelismo político o que recuerde los esquemas de la mal llamada descentralización paralela será corregida.

    El ministro de Economía, Felipe Chapman, el contralor, Anel Flores, y la directora de la Autoridad de Descentralización, Roxana Méndez, siguen en la conferencia de prensa para hablar sobre el traslados de fondos a municipios del país.

    El presidente Mulino sale de la conferencia de prensa para asistir a las honras fúnebres del padre del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

    “Se van a aburrir de verme, programando obras, e inaugurando obras durante mi gobierno, aunque eso le disguste a muchos, que apuestan a acabarme a mi, así sea se lleven el país por delante”, indicó Mulino.

    Firmará un decreto que declarará Patrimonio Histórico a la Biblioteca Nacional, dentro de un plan de restauración y remodelación de 40 bibliotecas públicas.

    En el plan de megaobras vial, dijo que se avanza en la licitación de obras en Panamá Oeste. Se trata de la ampliación del Corredor de las Playas, que se espera adjudicar en las próximas semanas e iniciar los trabajos en 45 días. Comprende la ampliación de cuatro a seis carriles, por 20 kilómetros, en el tramo El Espino-Sajalices, y un viaducto en el área montañosa de Campana.

    Adelantó que la licitación de dormitorios de seis sedes regionales se subirá en las próximas semanas, iniciando por la provincia de Chiriquí.

    El presidente anunció la construcción de dormitorios en la Universidad Tecnológica de Panamá. Explicó que serán para 266 estudiantes de bajos recursos en el país. La licitación, que ya se lanzó, incluye sala de estudio, sala de estar, gimnasio, áreas de juegos. Estará dentro del campus universitario.

    También dijo que en abril de 2026 abrirán una clínica veterinaria en la sede del Mida en David, Chriquí.

    Sobre el hospital para mascotas, reiteró que ya empezó la construcción y que “faltaba eso”. Además, que lo corroboró a través de la distintas visitas que hizo en los programas de esterilización de gatos y perros.

    El mandatario que se están ampliando la atención para todos con más espacio porque el paciente será primero.

    El presidente dijo que el nuevo edificio oncológico nace del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Instituto Oncológico Nacional.

    El presidente José Raúl Mulino inicia conferencia de prensa.

    Información en desarrollo…

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

    TEMAS: José Raúl MulinoPresidencia de la República

