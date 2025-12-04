Minuto a Minuto: el presidente Mulino ofrece conferencia de prensa
El presidente de la República, José Raúl Mulino, ofrece este jueves 4 de diciembre su habitual conferencia de prensa.
El mandatario aborda diversos temas de actualidad nacional.
El contralor no desaprovechó la oportunidad para criticar la gestión de los diputados que han alertado sobre el manejo y asignación de las transferencias. Dijo que esos mismos diputados y bancadas que han alzado la voz están pidiendo prórrogas de tiempo porque no han podido hacer su rendición de cuentas. “Como dicen allá en mi pueblo: están viendo la paja en el ojo ajeno y no en el de ellos... Entonces sí vamos a poner las cosas en rectitud, les anunció que con la misma rigurosidad que venimos trabajando, lo vamos hacer”.
Chapman recalcó que el Estado tiene la obligación de completar la gestión municipal cuando los fondos de estos municipios sean insuficientes... Mientras que la ley 37 de 2009, asigna al MEF la responsabilidad de garantizar las transferencias corrientes necesarias para que los municipios mantengan sus funciones administrativas. “De los 82 municipios, 64 no son autosuficientes”, indicó.
El ministro Chapman justificó la asignación de recursos a los municipios que son muy distintos a lo que se conoce como el mecanismo bajo el esquema de descentralización paralela, luego que este diario publicó que la mayoría de los municipios favorecidos son justamente de los partidos aliados al gobierno; Realizando Metas y Cambio Democrático.
En el plan de megaobras vial, dijo que se avanza en la licitación de obras en Panamá Oeste. Se trata de la ampliación del Corredor de las Playas, que se espera adjudicar en las próximas semanas e iniciar los trabajos en 45 días. Comprende la ampliación de cuatro a seis carriles, por 20 kilómetros, en el tramo El Espino-Sajalices, y un viaducto en el área montañosa de Campana.
El presidente anunció la construcción de dormitorios en la Universidad Tecnológica de Panamá. Explicó que serán para 266 estudiantes de bajos recursos en el país. La licitación, que ya se lanzó, incluye sala de estudio, sala de estar, gimnasio, áreas de juegos. Estará dentro del campus universitario.